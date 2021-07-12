Як визначити та відключити прослуховування вашого смартфону

Проблеми конфіденційності та таємниці особистого життя стають дедалі гострішими. Мало того, що за нами можуть стежити різні додатки, операційна система, правоохоронні органи. До всього цього додаються окремі приватні особи, яким цікаві особисто ви.





Люди можуть встановлювати на ваш пристрій софт, який буде надавати про вас інформацію, за допомогою камери, мікрофона, геолокації. Також відкривається доступ сторонніх людей до ваших програм, листування, фотографій та інших файлів.

Ці додатки можуть встановлюватися безпосередньо людиною, яка мала доступ до вашого пристрою, так і віддалено.

Такі програми не рідкість, і навіть не вважаються поза законом. Яскравим прикладом буде програма, призначена для стеження за своїми дітьми. В цілому, ідея програми добра. Але ось використовують її іноді не за призначенням.

Тобто, шпигунський софт, по суті, може бути встановлений і у вас, а ви про це навіть не підозрюєте. Зрозуміло, це більше відноситься до окремих категорій людей. Наприклад, якщо у вас ревнивий партнер, строгі батьки, або ж є підозри на конкурентів і т.д.

Тому, якщо у вас є підстави вважати, що у вас можливо на телефоні працює прослуховування, то це потрібно обов’язково перевірити. І зробимо ми це через спеціальні програми, призначені для цього.

Vigilante

Завантажте і встановіть apk файл, зайшовши за посиланням знизу. Перший раз пройдіться по майстру встановлення і дайте необхідні права для роботи програми. Потім зайдіть в налаштування і поміняйте мову на російську, так повинно бути зручніше.

Що може робити програма.

Історія дозволів. Кожна програма запитує певні дозволи у системи. Шпигунські ж програми роблять так, що отримують дозволи, а потім очищають дані про ці дозволи. Через цю програму можна побачити всі дозволи для додатків, і коли вони їх отримали.

Історія зарядки. Історія використання навушників. Власне, ви побачите, коли до пристрою підключався USB провід, і коли підключалися навушники.

Історія повідомлень. Корисний сервіс. Ви побачите всі сповіщення, які виходили на екран смартфона. Навіть якщо вони були якимось чином стерті. Тут з великою ймовірністю можна виявити підозрілі програми.

Історія блокувань екрану. У цьому модулі легко зрозуміти, чи розблокував хтось екран без вашого відома.

Крім того, ви будете бачити, якщо на пристрої будуть включені камера і мікрофон. Ці “кільця” можна налаштувати в параметрах.

А в налаштуваннях активуйте цей чекбокс, щоб ніхто крім вас не міг вимкнути цей додаток.

Таким чином, з цим додатком, виявити шпигунське ПЗ буде нескладно.

Hidden Apps Detector

Цей додаток можна завантажити з плей маркету. Посилання залишили теж внизу.

Його досить один раз встановити і забути. Головне залиште для нього роботу в фоні.

Що він робить? Він виявляє додатки, які приховують себе в системі. На робочому столі, як ви знаєте, показуються далеко не всі програми, які є в системі. Багато з них системні, і ярликів для запуску в них немає.

Цим можуть скористатися шпигунські програми, якщо вони якимось чином встановляться, і приховають себе від очей, то даний додаток їх вирахує і видасть повідомлення про це.

В підсумку

Зрозуміло є ще кілька варіантів захистити себе від можливого стеження. У тому числі: вимикання дозволів, обмеження ресурсів, придбання кнопкового телефону. Але про це іншим разом.

Даних додатків вистачить, щоб вичислити діючий шпигунський софт, а також захиститися в майбутньому.

Зрозуміло, стежать не за кожною людиною. Як то кажуть – кому ми потрібні. Але дана ситуація може торкнутися абсолютно кожного з нас.

Завантажити: Vigilante, Hidden Apps Detector