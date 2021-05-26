У Google Docs з’явиться функція, яка повинна була в ньому бути завжди. Документи MS Office вперше будуть відображатися коректно

Користувачі редакторів зі складу Google Docs в найближчі два тижні отримають доступ до нових стилів, які визначають розташування тексту щодо зображень. Тепер буде можливо розміщувати зображення позаду тексту або виносити його на передній план. Аналогічні функції доступні користувачам Microsoft Office протягом декількох десятиліть, а також представлені в сучасних вітчизняних офісних додатках.





Оновлення Google Docs

У редакторі текстових документів з набору веб-додатків Google Docs (Документи Google) з’являться нові можливості з управління розташування тексту щодо зображень. Про це повідомляється в блозі розробників проекту Google Workspace.

Так, користувачам стануть доступні додаткові стилі обтікання зображення текстом. Зокрема, розробники дозволили розміщувати текст безпосередньо поверх картинки або під нею, без використання додаткових інструментів. Раніше, як не дивно, набір стилів був обмежений всього трьома елементами: “на одному рівні з текстом”, “обтікання текстом” і “розбити текст”.

Для застосування нового стилю, потрібно клацнути правою кнопкою миші по зображенню, вибрати в контекстному меню пункт “Параметри зображення (Image options), розкрити розділ “перенесення тексту” (Text wrapping) на панелі, що з’явилася праворуч.

Додаткові стилі обтікання зображення текстом в новому Google Docs

За заявою розробників, функція буде доступна як рядовим користувачам сервісів Google, так і власникам корпоративних акаунтів Google Workspace.

Google Workspace (раніше G Suite) – це набір хмарних інструментів для спільної роботи, який включає пошту Gmail, «Календар», комунікаційні сервіси Meet і Chat, сховище «Диск», а також офісні програми: «документи», «таблиці», «презентації», «форми».

Поетапне розгортання оновлення з новими функціями стартувало 24 травня 2021 р. за оцінкою Google, процедура може зайняти до 15 днів і більше.

Популярна і доступна

Про популярність нової можливості користувачами Google Docs можна судити по тому, наскільки часто тема піднімається в мережі. Наприклад, за запитом “Google Docs text on image” (“текст поверх зображення в Google Docs”) Google видає близько 288 млн результатів. Серед них, як правило, питання користувачів з даної тематики, а також різні керівництва, що дозволяють обійти обмеження функціональності редактора Документів Google Docs.

Варто відзначити, що можливість розміщувати зображення позаду тексту або виносити їх на передній план була доступна користувачам популярного текстового процесора Microsoft Word з версії 97, яка побачила світ в листопаді 1996 р., тобто, майже 25 років тому.

Відповідні функції представлені і в набагато більш “молодих” офісних пакетах. Так, наприклад, у безкоштовній настільній версії “мого офісу” компанії “нові хмарні технології”, яка вийшла на початку квітня 2021 р., і в пробній хмарній, запущеній кількома днями пізніше.

Набір стилів обтікання у веб-версії “мого офісу”

Проблема сумісності з форматами Microsoft Office

Крім того, що зміна очевидним чином розширить можливості форматування документів, воно також дозволить покращити сумісність Google Docs з форматами офісних додатків Microsoft: docx, xlsx і т. п.

Нагадаємо, що повноцінну підтримку цих форматів Google Docs отримав навесні 2019 р. Завдяки оновленню платформи текстові документи, таблиці та презентації стало можливим завантажувати без конвертації і працювати з ними без будь-яких обмежень. Однак повної сумісності Google тоді домогтися не вдалося – деякі елементи, в тому числі картинки з текстом поверх, відображалися некоректно. З виходом майбутнього оновлення Google Docs проблема повинна бути вирішена.