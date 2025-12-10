Ентузіаст знайшов спосіб запуску Steam на Windows 7 і 8

Valve офіційно «відключила» Steam для Windows 7, 8 і 8.1 ще в січні 2024 року, але в світі ще залишилися ПК під управлінням застарілих версій ОС. Ентузіаст під ніком EAZY BLACK знайшов спосіб обходу такого обмеження — і поділився ним з геймерами-ретроградами.

Для запуску на непідтримуваних системах EAZY BLACK пропонує використовувати модифіковану бета-версію клієнта Steam. Перед його встановленням необхідно переконатися, що ОС оновлена до останньої з доступних версій.

Скріншот, опублікований ентузіастом, демонструє роботу Steam з встановленими іграми серії Half-Life в Windows 7 Professional. Проте варто пам’ятати, що використання застарілої операційної системи в поєднанні з неофіційним клієнтом може становити ризик для безпеки пристрою і даних, що зберігаються на ньому.

Згідно з актуальною статистикою Steam, частка геймерів з комп’ютерами під управлінням Windows 7 зараз становить всього 0,05%. У свою чергу, Windows 11 вже використовують 69,2% користувачів платформи, а частка Windows 10 після закінчення її підтримки знизилася до 30,66%.