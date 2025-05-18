Softnews
Microsoft анонсувала “примусовий” апдейт до останньої версії Windows
Microsoft оголосила, що актуальна збірка Windows 11 24H2 досягла останньої фази розгортання. Іншими словами, оновлення тепер буде «прилітати» на комп’ютери примусово — навіть якщо їх власники цього не планували.
За словами розробників, скасувати встановлення свіжого білда ОС неможливо — є лише можливість вибрати час перезавантаження пристрою або відкласти процес на деякий час. Нововведення стосується всіх ПК, планшетів і ноутбуків на Windows 11 Home і Pro (23H2, 22H2, 21H2), які «не управляються IT-відділами».
Ентузіасти вже знайшли неофіційний спосіб уникнути оновлення. Втім, користуватися ним доведеться на свій страх і ризик. Порядок дій наступний:
- У командному рядку потрібно зупинити службу оновлень: ввести net stop wuauserv і net stop bits
- Видалити папку оновлення: del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*
- Завантажити утиліту wushowhide tool, запустити wushowhide.cab і вибрати пункт Hide updates
- Вибрати Windows 11 version 24H2 і натиснути Next, після чого закрити вікно програми