Softnews

Microsoft анонсувала “примусовий” апдейт до останньої версії Windows

GSMinfo18.05.2025
Windows Update

Microsoft оголосила, що актуальна збірка Windows 11 24H2 досягла останньої фази розгортання. Іншими словами, оновлення тепер буде «прилітати» на комп’ютери примусово — навіть якщо їх власники цього не планували.

За словами розробників, скасувати встановлення свіжого білда ОС неможливо — є лише можливість вибрати час перезавантаження пристрою або відкласти процес на деякий час. Нововведення стосується всіх ПК, планшетів і ноутбуків на Windows 11 Home і Pro (23H2, 22H2, 21H2), які «не управляються IT-відділами».

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Ентузіасти вже знайшли неофіційний спосіб уникнути оновлення. Втім, користуватися ним доведеться на свій страх і ризик. Порядок дій наступний:

  • У командному рядку потрібно зупинити службу оновлень: ввести net stop wuauserv і net stop bits
  • Видалити папку оновлення: del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*
  • Завантажити утиліту wushowhide tool, запустити wushowhide.cab і вибрати пункт Hide updates
  • Вибрати Windows 11 version 24H2 і натиснути Next, після чого закрити вікно програми

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GSMinfo18.05.2025
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