У Дії з’явиться мапа інтернету без світла: провайдерів закликали додати свої мережі

Мінцифра почала збирати дані для створення національної мапи xPON-мереж. Після запуску українці зможуть швидко перевірити, чи є за їхньою адресою енергонезалежний інтернет.

В Україні готують новий сервіс для пошуку інтернету, який може працювати під час знеструмлень. Мінцифра та Дія розпочали збір даних для створення національної мапи xPON-мереж. Відтепер інтернет-провайдери можуть додавати інформацію про своє покриття через портал Дія.

Йдеться про технологію xPON — оптичний інтернет, який може залишатися доступним навіть під час відключень електроенергії, якщо провайдер і обладнання користувача мають резервне живлення. Саме такі мережі стали особливо важливими для українців після масових атак на енергетичну інфраструктуру.

Як працюватиме нова мапа

Після запуску мапа допоможе українцям знайти провайдера xPON за конкретною адресою. Це має спростити пошук енергонезалежного інтернету для дому, офісу, навчання або роботи під час можливих блекаутів.

На мапі можна буде перевірити:

чи є xPON-покриття за потрібною адресою;

які провайдери працюють у конкретному будинку або районі;

чи підтримує мережа інтернет під час знеструмлень;

скільки часу може працювати підключення без електрики;

які компанії можна розглянути для підключення.

У Мінцифрі зазначають, що чим більше провайдерів подадуть свої дані, тим швидше мапа зможе запрацювати для всіх користувачів у Дії.

Навіщо це потрібно українцям

За даними Дії, технологію xPON уже використовують 54% абонентів, а послуги за цією технологією надають понад 1 200 провайдерів. Тепер ці компанії можуть додати своє покриття до майбутньої мапи енергонезалежного інтернету.

Для користувачів це важливо з кількох причин. Під час відключень електроенергії звичайний інтернет у будинку може зникати, якщо обладнання провайдера або домашній роутер не мають резервного живлення. xPON-мережі значно краще підходять для таких умов, адже оптична інфраструктура енергоефективніша й може працювати довше за наявності батарей.

Фактично нова мапа має допомогти українцям ще до підключення зрозуміти, який провайдер може забезпечити стабільніший інтернет під час знеструмлень.

Провайдерам, які працюють із xPON, потрібно авторизуватися на порталі Дія, подати інформацію про покриття та дочекатися її обробки. Після запуску сервісу ці дані стануть доступними користувачам у мапі.

Мінцифра раніше повідомляла, що на мапі в Дії українці зможуть бачити xPON-провайдерів для конкретного будинку або вулиці, наявність технології та орієнтовний час роботи мережі під час відключень — наприклад, 4, 8 або 72 години.

Отже, Дія поступово перетворюється не лише на застосунок для документів і держпослуг, а й на інструмент для перевірки критично важливої інфраструктури. Для українців це може стати простим способом заздалегідь підготуватися до можливих відключень світла.