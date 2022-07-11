Meizu випустила бюджетник, який імітує iPhone 13

Дизайн Meizu mblu 10s дуже нагадує зовнішній вигляд айфона з останньої випущеної лінійки Apple. Навіть знайомий «чубчик» теж на місці.





Новинка отримала 6,52-дюймову РК-панель з роздільною здатністю HD+ (1600×720 пікселів), співвідношенням сторін 20:9 та частотою оновлення 60 Гц. Спереду також розташована 8-мегапіксельна селфі-камера, пише GizmoChina.

Задня камера пристрою представлена ​​головним датчиком роздільною здатністю 48 Мп. Він доповнений двома сенсорами – 2 Мп та 0,3 Мп.

Смартфон працює на базі чіпсету Unisoc T310 з 4/6 ГБ оперативної пам’яті та 64/128 ГБ вбудованої. Неясно, чи використовується як ОС Android 12 або 11, але відомо, що гаджет поставляється з інтерфейсом користувача Flyme 9 Lite . За живлення відповідає батарея ємністю 5000 мАг.

Для безпеки підтримується розблокування по обличчю. Також є порт USB-C та аудіороз’єм 3,5 мм.

У Китаї ціна новинки стартує з позначки 108 доларів. Поки що невідомо, чи з’явиться смартфон в Україні.