Навігація без GPS: нова система працює в C-діапазоні та витримує глушіння

Залежність сучасної військової техніки від GPS поступово перетворюється на серйозну проблему. Супутникову навігацію можна глушити або підміняти її сигнали, тому США активно шукають резервні способи визначення координат. Один із таких проєктів уже пройшов важливе випробування.

Американська TrustPoint разом із NovAtel, що належить компанії Hexagon, продемонструвала роботу навігаційної системи на основі сигналів C-діапазону в умовах навмисних перешкод GNSS. Тест проводився за контрактом із Naval Air Systems Command ВМС США.

Модифікований приймач NovAtel зміг прийняти сигнал із супутника TrustPoint, відстежувати його та використати для визначення положення навіть тоді, коли звичайні GNSS-сигнали зазнавали глушіння.

Замість GPS використовується інша частота

TrustPoint не намагається просто створити ще одну копію GPS. Компанія будує власну систему позиціонування, навігації та точного часу — PNT.

Традиційні GPS, Galileo, BeiDou та ГЛОНАСС переважно працюють у L-діапазоні. TrustPoint використовує C-діапазон із частотами приблизно 5010–5030 МГц і планує розміщувати передавачі на супутниках низької навколоземної орбіти.

Такий підхід має дві важливі переваги. По-перше, противнику недостатньо заглушити частоти, на яких працює GPS. По-друге, супутники LEO знаходяться значно ближче до Землі, ніж апарати традиційної GPS-системи, що потенційно дозволяє отримувати сильніший сигнал.

При цьому TrustPoint не заявляє, що C-діапазон неможливо заглушити. Сенс технології полягає саме у створенні додаткового незалежного джерела координат. Щоб повністю позбавити техніку навігації, противнику доведеться одночасно боротися з кількома системами та частотними діапазонами.

У космосі вже є три тестові супутники

TrustPoint наразі має три демонстраційні супутники. Наступним етапом стане запуск повноцінної тестової архітектури з чотирьох супутників і чотирьох наземних станцій.

На цей проєкт SpaceWERX — інноваційний підрозділ Космічних сил США — виділив компанії контракт на 4 млн доларів. За офіційним курсом НБУ на 27 серпня це приблизно 178,3 млн гривень. Система повинна продемонструвати повний цикл визначення координат без використання GPS.

У перспективі такі приймачі можуть встановлюватися на літаках, безпілотниках, кораблях та інших військових платформах.

Найімовірніше, майбутнє військової навігації взагалі не буде пов’язане з одним «наступником GPS». Техніка зможе одночасно використовувати звичайний GPS, C-діапазон TrustPoint, інерційну навігацію, камери та інші джерела даних. Якщо один із каналів буде заглушений або почне передавати хибні координати, інші зможуть виявити розбіжність і не дати системі втратити орієнтацію.