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Навигация без GPS: новая система работает в C-диапазоне и устойчива к подавлению сигнала

Американские военные протестировали альтернативную спутниковую навигационную систему TrustPoint. Система смогла определять координаты даже в условиях намеренного подавления традиционных GNSS-сигналов.

Автор:
Andrew Orobets

Зависимость современной военной техники от GPS постепенно превращается в серьезную проблему. Спутниковую навигацию можно заглушить или подменить её сигналы, поэтому США активно ищут резервные способы определения координат. Один из таких проектов уже прошел важное испытание.

Американская компания TrustPoint совместно с NovAtel, входящей в состав компании Hexagon, продемонстрировала работу навигационной системы на основе сигналов C-диапазона в условиях умышленного подавления сигналов GNSS. Тестирование проводилось в рамках контракта с Naval Air Systems Command ВМС США.

Модифицированный приемник NovAtel смог принять сигнал со спутника TrustPoint, отслеживать его и использовать для определения положения даже тогда, когда обычные сигналы GNSS подвергались подавлению.

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Вместо GPS используется другая частота

TrustPoint не стремится просто создать ещё одну копию GPS. Компания разрабатывает собственную систему позиционирования, навигации и точного времени — PNT.

Традиционные системы GPS, Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС в основном работают в L-диапазоне. TrustPoint использует C-диапазон с частотами примерно 5010–5030 МГц и планирует размещать передатчики на спутниках низкой околоземной орбиты.

Такой подход имеет два важных преимущества. Во-первых, противнику недостаточно заглушить частоты, на которых работает GPS. Во-вторых, спутники LEO находятся значительно ближе к Земле, чем аппараты традиционной GPS-системы, что потенциально позволяет получать более мощный сигнал.

При этом TrustPoint не утверждает, что C-диапазон невозможно заглушить. Смысл технологии заключается именно в создании дополнительного независимого источника координат. Чтобы полностью лишить технику возможности навигации, противнику придётся одновременно бороться с несколькими системами и частотными диапазонами.

В космосе уже находятся три тестовых спутника

В настоящее время у TrustPoint есть три демонстрационных спутника. Следующим этапом станет запуск полноценной тестовой архитектуры, состоящей из четырёх спутников и четырёх наземных станций.

На этот проект SpaceWERX — инновационное подразделение Космических сил США — выделило компании контракт на 4 млн долларов. По официальному курсу НБУ на 27 августа это составляет примерно 178,3 млн гривен. Система должна продемонстрировать полный цикл определения координат без использования GPS.

В перспективе такие приемники могут устанавливаться на самолетах, беспилотных летательных аппаратах, кораблях и других военных платформах.

Скорее всего, будущее военной навигации вообще не будет связано с каким-то одним «преемником GPS». Техника сможет одновременно использовать обычный GPS, C-диапазон TrustPoint, инерциальную навигацию, камеры и другие источники данных. Если один из каналов будет заглушен или начнёт передавать ложные координаты, остальные смогут обнаружить расхождение и не дать системе потерять ориентацию.

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