Навигация без GPS: новая система работает в C-диапазоне и устойчива к подавлению сигнала

Зависимость современной военной техники от GPS постепенно превращается в серьезную проблему. Спутниковую навигацию можно заглушить или подменить её сигналы, поэтому США активно ищут резервные способы определения координат. Один из таких проектов уже прошел важное испытание.

Американская компания TrustPoint совместно с NovAtel, входящей в состав компании Hexagon, продемонстрировала работу навигационной системы на основе сигналов C-диапазона в условиях умышленного подавления сигналов GNSS. Тестирование проводилось в рамках контракта с Naval Air Systems Command ВМС США.

Модифицированный приемник NovAtel смог принять сигнал со спутника TrustPoint, отслеживать его и использовать для определения положения даже тогда, когда обычные сигналы GNSS подвергались подавлению.

Вместо GPS используется другая частота

TrustPoint не стремится просто создать ещё одну копию GPS. Компания разрабатывает собственную систему позиционирования, навигации и точного времени — PNT.

Традиционные системы GPS, Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС в основном работают в L-диапазоне. TrustPoint использует C-диапазон с частотами примерно 5010–5030 МГц и планирует размещать передатчики на спутниках низкой околоземной орбиты.

Такой подход имеет два важных преимущества. Во-первых, противнику недостаточно заглушить частоты, на которых работает GPS. Во-вторых, спутники LEO находятся значительно ближе к Земле, чем аппараты традиционной GPS-системы, что потенциально позволяет получать более мощный сигнал.

При этом TrustPoint не утверждает, что C-диапазон невозможно заглушить. Смысл технологии заключается именно в создании дополнительного независимого источника координат. Чтобы полностью лишить технику возможности навигации, противнику придётся одновременно бороться с несколькими системами и частотными диапазонами.

В космосе уже находятся три тестовых спутника

В настоящее время у TrustPoint есть три демонстрационных спутника. Следующим этапом станет запуск полноценной тестовой архитектуры, состоящей из четырёх спутников и четырёх наземных станций.

На этот проект SpaceWERX — инновационное подразделение Космических сил США — выделило компании контракт на 4 млн долларов. По официальному курсу НБУ на 27 августа это составляет примерно 178,3 млн гривен. Система должна продемонстрировать полный цикл определения координат без использования GPS.

В перспективе такие приемники могут устанавливаться на самолетах, беспилотных летательных аппаратах, кораблях и других военных платформах.

Скорее всего, будущее военной навигации вообще не будет связано с каким-то одним «преемником GPS». Техника сможет одновременно использовать обычный GPS, C-диапазон TrustPoint, инерциальную навигацию, камеры и другие источники данных. Если один из каналов будет заглушен или начнёт передавать ложные координаты, остальные смогут обнаружить расхождение и не дать системе потерять ориентацию.