Головна функція iPhone 14 Pro підтверджена

Фахівці підтвердили, що Apple готується випустити перший смартфон із функцією завжди увімкненого екрану. Про це повідомляє видання 9to5mac.





Журналісти медіа проаналізували iOS 16, яку анонсували на заході WWDC 6 червня. У вихідному коді операційної системи виявили три нові фреймворки, які відносяться до регулювання яскравості екрана смартфона. За словами фахівців, це явна згадка про те, що в майбутніх девайсах Apple з’явиться функція Always-On-Display.

Always-On-Display дозволяє постійно відображати на вимкненому екрані певну інформацію – час, дату, інформацію про погоду та інші повідомлення. У матеріалі також говориться, що нові фреймворки абсолютно точно відносяться до управління яскравості дисплеїв смартфонів, а не годинників Apple Watch, в яких опція AOD вже присутня. Автори вважають, що нова опція виявиться головною функцією смартфонів iPhone 14 Pro та 14 Pro Max.

Крім того, в ОС знайшли приховані налаштування, які фахівці можуть використовувати для включення функції AOD на смартфонах, що не підтримуються. Це означає, що інженери Apple можуть протестувати функцію постійного відображення на iPhone 13 Pro до того, як вона з’явиться в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max в кінці цього року.