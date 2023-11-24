Вийшла покращена версія Red Magic 9 Pro з 24 ГБ оперативки

Разом із базовим Red Magic 9 Pro був представлений і максимально прокачаний “Плюс” варіант.

Як і базова модель, Red Magic 9 Pro+ базується на Snapdragon 8 Gen 3 і може похвалитися просунутою активною системою охолодження.

Екран у смартфона такий самий, 6,8-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт. Ззаду модуль камери з трьома датчиками, на 50, 50 і 2 Мп, спереду – на 16 Мп. Тильна камера повністю плоска, вбудована в корпус, фронтальна – підекранна.

Гаджет отримав батарею на 5500 мА*год із підтримкою надшвидкісної 165-ватної зарядки. Від 0 до 100% батарея заряджається за 16 хвилин.

Об’єм оперативної пам’яті – 16 або 24 ГБ, ємність накопичувача – 256, 512 ГБ або 1 ТБ.

Ціни:

Red Magic 9 Pro+ з 16 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП – $770.

Red Magic 9 Pro+ з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ ПЗП – $810.

Red Magic 9 Pro+ з 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ ПЗП – $980.