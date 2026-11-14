Полные характеристики Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro просочились за два дня до презентации. Камера на 200 Мп есть только в версии Pro

Oppo готовится к презентации в Китае, которая состоится 16 ноября в 19:00 по местному времени, то есть в 13:00 по киевскому времени. Компания должна представить Reno 17 и Reno 17 Pro, а также планшет Pad Air 6 и умные часы Watch 5. Накануне презентации известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл почти все характеристики новой серии.

Основные отличия

Reno 17 Reno 17 Pro Экран 6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский 6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Super Батарея 8000 мА·ч, зарядка 80 Вт 7200 мА·ч, зарядка 80 Вт Основная камера 50 Мп 200 Мп Сверхширокоугольная 50 Мп 50 Мп Перископ 50 Мп, 3,5-кратный зум 50 Мп, 3,5-кратный зум Фронтальная 50 Мп 50 Мп

По слухам, обе модели оснащены металлической рамкой и оптическим сканером отпечатков пальцев. Ранее уже появлялись данные, что Reno 17 будет иметь экран 6,59 дюйма, но инсайдер уточнил диагональ — 6,56 дюйма, тогда как процессор остался прежним. Данные о камерах базовой модели совпадают с тем, что официально подтвердила Oppo, а именно: четыре 50-мегапиксельных модуля. Pro, в свою очередь, сохраняет 200-мегапиксельную основную камеру, как и предшественники.

Память и цены

Согласно предварительным утечкам, обе модели будут предлагаться в конфигурациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Компания Oppo не подтверждала эти данные, а цены пока не объявлены. Инсайдер также отметил, что рекламировать Reno 17 Pro будет певица Сун Юйци.

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Предыдущие модели Reno официально продавались в Украине, поэтому глобальная версия серии, вероятно, появится и у нас, но не сразу после премьеры в Китае. По предварительным данным, за пределами Китая серия может выйти в начале января 2027 года. Характеристики и цены украинских версий, скорее всего, будут отличаться от китайских; в частности, в модели Pro могут изменить камеру или процессор.