Полные характеристики Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro просочились за два дня до презентации. Камера на 200 Мп есть только в версии Pro

Oppo готовится к презентации в Китае, которая состоится 16 ноября в 19:00 по местному времени, то есть в 13:00 по киевскому времени. Компания должна представить Reno 17 и Reno 17 Pro, а также планшет Pad Air 6 и умные часы Watch 5. Накануне презентации известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл почти все характеристики новой серии.
Основные отличия
|Reno 17
|Reno 17 Pro
|Экран
|6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
|6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
|Процессор
|Snapdragon 7 Gen 4
|Dimensity 8550 Super
|Батарея
|8000 мА·ч, зарядка 80 Вт
|7200 мА·ч, зарядка 80 Вт
|Основная камера
|50 Мп
|200 Мп
|Сверхширокоугольная
|50 Мп
|50 Мп
|Перископ
|50 Мп, 3,5-кратный зум
|50 Мп, 3,5-кратный зум
|Фронтальная
|50 Мп
|50 Мп
По слухам, обе модели оснащены металлической рамкой и оптическим сканером отпечатков пальцев. Ранее уже появлялись данные, что Reno 17 будет иметь экран 6,59 дюйма, но инсайдер уточнил диагональ — 6,56 дюйма, тогда как процессор остался прежним. Данные о камерах базовой модели совпадают с тем, что официально подтвердила Oppo, а именно: четыре 50-мегапиксельных модуля. Pro, в свою очередь, сохраняет 200-мегапиксельную основную камеру, как и предшественники.
Память и цены
Согласно предварительным утечкам, обе модели будут предлагаться в конфигурациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Компания Oppo не подтверждала эти данные, а цены пока не объявлены. Инсайдер также отметил, что рекламировать Reno 17 Pro будет певица Сун Юйци.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Предыдущие модели Reno официально продавались в Украине, поэтому глобальная версия серии, вероятно, появится и у нас, но не сразу после премьеры в Китае. По предварительным данным, за пределами Китая серия может выйти в начале января 2027 года. Характеристики и цены украинских версий, скорее всего, будут отличаться от китайских; в частности, в модели Pro могут изменить камеру или процессор.