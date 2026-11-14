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Полные характеристики Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro просочились за два дня до презентации. Камера на 200 Мп есть только в версии Pro

Инсайдер раскрыл характеристики Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro. Базовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 8000 мА·ч и четырьмя камерами по 50 Мп, а версия Pro — основной камерой на 200 Мп.

Автор:
Андрей Оробец
OPPO Reno17 Pro

Oppo готовится к презентации в Китае, которая состоится 16 ноября в 19:00 по местному времени, то есть в 13:00 по киевскому времени. Компания должна представить Reno 17 и Reno 17 Pro, а также планшет Pad Air 6 и умные часы Watch 5. Накануне презентации известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл почти все характеристики новой серии.

Содержание:

Основные отличия

Reno 17Reno 17 Pro
Экран6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 4Dimensity 8550 Super
Батарея8000 мА·ч, зарядка 80 Вт7200 мА·ч, зарядка 80 Вт
Основная камера50 Мп200 Мп
Сверхширокоугольная50 Мп50 Мп
Перископ50 Мп, 3,5-кратный зум50 Мп, 3,5-кратный зум
Фронтальная50 Мп50 Мп

По слухам, обе модели оснащены металлической рамкой и оптическим сканером отпечатков пальцев. Ранее уже появлялись данные, что Reno 17 будет иметь экран 6,59 дюйма, но инсайдер уточнил диагональ — 6,56 дюйма, тогда как процессор остался прежним. Данные о камерах базовой модели совпадают с тем, что официально подтвердила Oppo, а именно: четыре 50-мегапиксельных модуля. Pro, в свою очередь, сохраняет 200-мегапиксельную основную камеру, как и предшественники.

Oppo Reno 17

Память и цены

Согласно предварительным утечкам, обе модели будут предлагаться в конфигурациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Компания Oppo не подтверждала эти данные, а цены пока не объявлены. Инсайдер также отметил, что рекламировать Reno 17 Pro будет певица Сун Юйци.

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Предыдущие модели Reno официально продавались в Украине, поэтому глобальная версия серии, вероятно, появится и у нас, но не сразу после премьеры в Китае. По предварительным данным, за пределами Китая серия может выйти в начале января 2027 года. Характеристики и цены украинских версий, скорее всего, будут отличаться от китайских; в частности, в модели Pro могут изменить камеру или процессор.

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