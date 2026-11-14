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Повні характеристики Oppo Reno 17 і Reno 17 Pro злили за два дні до презентації. Камера на 200 Мп тільки у Pro

Інсайдер розкрив характеристики Oppo Reno 17 і Reno 17 Pro. Базова модель отримає батарею 8000 мА·год і чотири камери по 50 Мп, а Pro основну камеру на 200 Мп.

Автор:
Андрій Оробець
OPPO Reno17 Pro

Oppo готується до презентації в Китаї, яка відбудеться 16 листопада о 19:00 за місцевим часом, тобто о 13:00 за Києвом. Компанія має показати Reno 17 і Reno 17 Pro, а також планшет Pad Air 6 і розумний годинник Watch 5. Напередодні презентації відомий інсайдер Digital Chat Station розкрив майже всі характеристики нової серії.

Зміст:

Основні відмінності

Reno 17Reno 17 Pro
Екран6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
ПроцесорSnapdragon 7 Gen 4Dimensity 8550 Super
Батарея8000 мА·год, зарядка 80 Вт7200 мА·год, зарядка 80 Вт
Основна камера50 Мп200 Мп
Надширококутна50 Мп50 Мп
Перископ50 Мп, 3,5-кратний зум50 Мп, 3,5-кратний зум
Фронтальна50 Мп50 Мп

Обидві моделі, за чутками, мають металеву рамку й оптичний сканер відбитків. Раніше вже з’являлися дані, що Reno 17 матиме екран 6,59 дюйма, але інсайдер уточнив діагональ у 6,56 дюйма, тоді як процесор лишився тим самим. Дані про камери базової моделі збігаються з тим, що Oppo підтвердила офіційно, а саме чотири 50-мегапіксельні модулі. Pro, натомість, залишає 200-мегапіксельну основну камеру, як і попередники.

Oppo Reno 17

Пам’ять і ціни

За попередніми витоками, обидві моделі пропонуватимуть конфігурації 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 12/512 ГБ. Цих даних Oppo не підтверджувала, а ціни ще не оголошено. Інсайдер також зазначив, що Reno 17 Pro рекламуватиме співачка Сун Юйці.

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Попередні Reno офіційно продавалися в Україні, тож глобальна версія серії, ймовірно, дійде й до нас, але не одразу після китайської прем’єри. За попередніми даними, за межами Китаю серія може вийти на початку січня 2027 року. Характеристики й ціни українських версій найімовірніше відрізнятимуться від китайських, зокрема, у Pro можуть змінити камеру чи процесор.

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