Повні характеристики Oppo Reno 17 і Reno 17 Pro злили за два дні до презентації. Камера на 200 Мп тільки у Pro

Oppo готується до презентації в Китаї, яка відбудеться 16 листопада о 19:00 за місцевим часом, тобто о 13:00 за Києвом. Компанія має показати Reno 17 і Reno 17 Pro, а також планшет Pad Air 6 і розумний годинник Watch 5. Напередодні презентації відомий інсайдер Digital Chat Station розкрив майже всі характеристики нової серії.

Основні відмінності

Reno 17 Reno 17 Pro Екран 6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский 6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский Процесор Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Super Батарея 8000 мА·год, зарядка 80 Вт 7200 мА·год, зарядка 80 Вт Основна камера 50 Мп 200 Мп Надширококутна 50 Мп 50 Мп Перископ 50 Мп, 3,5-кратний зум 50 Мп, 3,5-кратний зум Фронтальна 50 Мп 50 Мп

Обидві моделі, за чутками, мають металеву рамку й оптичний сканер відбитків. Раніше вже з’являлися дані, що Reno 17 матиме екран 6,59 дюйма, але інсайдер уточнив діагональ у 6,56 дюйма, тоді як процесор лишився тим самим. Дані про камери базової моделі збігаються з тим, що Oppo підтвердила офіційно, а саме чотири 50-мегапіксельні модулі. Pro, натомість, залишає 200-мегапіксельну основну камеру, як і попередники.

Пам’ять і ціни

За попередніми витоками, обидві моделі пропонуватимуть конфігурації 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 12/512 ГБ. Цих даних Oppo не підтверджувала, а ціни ще не оголошено. Інсайдер також зазначив, що Reno 17 Pro рекламуватиме співачка Сун Юйці.

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Попередні Reno офіційно продавалися в Україні, тож глобальна версія серії, ймовірно, дійде й до нас, але не одразу після китайської прем’єри. За попередніми даними, за межами Китаю серія може вийти на початку січня 2027 року. Характеристики й ціни українських версій найімовірніше відрізнятимуться від китайських, зокрема, у Pro можуть змінити камеру чи процесор.