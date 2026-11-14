Повні характеристики Oppo Reno 17 і Reno 17 Pro злили за два дні до презентації. Камера на 200 Мп тільки у Pro

Oppo готується до презентації в Китаї, яка відбудеться 16 листопада о 19:00 за місцевим часом, тобто о 13:00 за Києвом. Компанія має показати Reno 17 і Reno 17 Pro, а також планшет Pad Air 6 і розумний годинник Watch 5. Напередодні презентації відомий інсайдер Digital Chat Station розкрив майже всі характеристики нової серії.
Основні відмінності
|Reno 17
|Reno 17 Pro
|Екран
|6,56 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
|6,32 дюйма, 1,5K LTPS, плоский
|Процесор
|Snapdragon 7 Gen 4
|Dimensity 8550 Super
|Батарея
|8000 мА·год, зарядка 80 Вт
|7200 мА·год, зарядка 80 Вт
|Основна камера
|50 Мп
|200 Мп
|Надширококутна
|50 Мп
|50 Мп
|Перископ
|50 Мп, 3,5-кратний зум
|50 Мп, 3,5-кратний зум
|Фронтальна
|50 Мп
|50 Мп
Обидві моделі, за чутками, мають металеву рамку й оптичний сканер відбитків. Раніше вже з’являлися дані, що Reno 17 матиме екран 6,59 дюйма, але інсайдер уточнив діагональ у 6,56 дюйма, тоді як процесор лишився тим самим. Дані про камери базової моделі збігаються з тим, що Oppo підтвердила офіційно, а саме чотири 50-мегапіксельні модулі. Pro, натомість, залишає 200-мегапіксельну основну камеру, як і попередники.
Пам’ять і ціни
За попередніми витоками, обидві моделі пропонуватимуть конфігурації 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 12/512 ГБ. Цих даних Oppo не підтверджувала, а ціни ще не оголошено. Інсайдер також зазначив, що Reno 17 Pro рекламуватиме співачка Сун Юйці.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Попередні Reno офіційно продавалися в Україні, тож глобальна версія серії, ймовірно, дійде й до нас, але не одразу після китайської прем’єри. За попередніми даними, за межами Китаю серія може вийти на початку січня 2027 року. Характеристики й ціни українських версій найімовірніше відрізнятимуться від китайських, зокрема, у Pro можуть змінити камеру чи процесор.