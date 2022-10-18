Україна зможе атакувати столицю РФ дронами власного виробництва

Нові ударні українські дрони зможуть долетіти до Москви. Саме з таким натяком БПЛА представили у соціальних мережах спільноті. Відомо, що їх розробкою займається «Укроборонпром».

За словами українських військових БПЛА буде відповіддю на атаки українських міст іранськими дронами. На жаль баражуючі безпілотники вражають житлові будинки, ТЕЦ та інші об’єкти інфраструктури.

Про це натякали й відомі українці: Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков. Також з цього приводу почали переживати російські пропагандисти, наприклад, родина Шаріїв.

Безпілотники оснащенні 75 кг вибухівки й зможуть літати на відстані до 1000 км. «Око за око, зуб за зуб» — не можна миритися із тим, як РФ тероризує мирні міста використовуючи дрони-камікідзе. Нова українська зброя — це не помста, а необхідна міра.

Лише за 9 днів країна терорист знищила 30% електричних станцій в Україні. Вести переговори із такою країною просто неможливо. Укроборонпром від 24 лютого щоденно працює у посиленому режимі та розробки нової зброї сьогодні на завершальному етапі. Якою це буде зброя, у чому її особливості поки що невідомо. Для Росії це абсолютна загадка, тому це є одним із головних козирів.

Саме тому українцям майже нічого не розповідають. Інформаційна тиша сприяє перемозі на всіх фронтах. Проєкт абсолютно секретний, тому не виключено, що зображення, що є у мережі викладено спеціально, щоб країна терорист не знала правди. Також невідомо, чи допомагали іноземці українцям у розробленні зброї, але медіапростір просто вибухнув новинами та чутками. Більше новин про нові дрони буде відомо вже у 2023 році.