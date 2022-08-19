Xiaomi випустила потужний недорогий смартфон з SSD

Навесні 2022 року Xiaomi представила оновлену лінійку ігрових смартфонів — Black Shark 5. І ось майже через півроку компанія вирішила випустити покращену модифікацію базової моделі.





Називається оновлена ​​версія Black Shark 5 High Energy Version і має так багато відмінностей від представленої в березні. Тут також використовується процесор Snapdragon 870 як основа. Екран смартфона 6,67-дюймовий, з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 144 Гц.

Те, заради чого Xiaomi перевипустила апарат – внутрішня пам’ять. Тут використовується не просто флеш-пам’ять стандарту UFS 3.1. Вона доповнюється повноцінним SSD-накопичувачем. За підсумками смартфон має 256 ГБ гібридної пам’яті та від 8 до 12 ГБ пам’яті оперативної.

При всьому цьому новинка приємно дивує ціною. За версію 8/256 компанія вимагає всього 2599 юанів (14 000 гривень), а за варіант 12/256 ГБ – 2799 юанів (15 тисяч гривень).