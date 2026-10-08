Oppo Find X10 Pro Max вийде в світі вже цього місяця. Перший смартфон із трьома камерами на 200 Мп і чипом на 2 нм

Oppo підтвердила глобальний вихід Find X10 Pro Max найближчими тижнями. Китайська прем’єра серії відбулася минулого місяця, а тепер компанія готує міжнародний запуск. Індійська версія флагмана стане одним із перших смартфонів із новим процесором MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Чипсет виготовлено за 2-нм техпроцесом, і в ньому є лише продуктивні ядра. Два ядра C2-Ultra працюють на частоті до 4,55 ГГц, ще шість C2-Pro до 4,35 ГГц. MediaTek обіцяє приріст до 17% в одноядерному тесті та до 15% у багатоядерному, а в багатоядерних завданнях споживання енергії зменшується на 61%. Окремий акцент зроблено на штучному інтелекті. Платформа має два NPU, підтримує моделі до 30 млрд параметрів, а енергоефективний NPU другого покоління знижує споживання фонових ШІ-функцій на 40%. За графіку відповідає G2-Ultra NX GPU із приростом пікової продуктивності на 27%, підтримкою трасування променів та ігор до 185 кадрів/с.

Сам Find X10 Pro Max має 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, потрійну камеру Hasselblad з головним модулем на 200 Мп, захист IP66/IP68/IP69 та акумулятор на 8000 мА·год із дротовою зарядкою 80 Вт і бездротовою 50 Вт. Але головна особливість це аксесуар, другий екран, який кріпиться до смартфона на магнітах. За даними інших видань, це ще й перший у світі смартфон із трьома камерами по 200 Мп.

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У Китаї модель коштує від 6 799 юанів за версію 12/256 ГБ, що за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня (6,69 грн/¥) становить близько 45 450 грн. Найдорожча версія 16/1 ТБ там коштує 8 999 юанів, або приблизно 60 160 грн. Глобальні ціни Oppo поки не оголосила, і чи дійде смартфон до України, невідомо.