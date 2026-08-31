Лазер на колесах «выжигает» дроны прямо в небе: система LOCUST уже работает с боевых машин

Американская армия продолжает испытывать мобильные лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками. Одной из самых передовых систем стала LOCUST от AeroVironment — высокомощный лазер, который можно устанавливать непосредственно на военные автомобили и использовать для уничтожения небольших БПЛА.

В рамках программы Army Multi-Purpose High Energy Laser были созданы комплексы с лазером мощностью 20 кВт. Первые два прототипа установили на легкие Infantry Squad Vehicle от General Motors Defense, а впоследствии армия получила ещё два комплекса на более бронированных Joint Light Tactical Vehicle. Последняя версия получила более крупную оптическую систему формирования луча, что должно повысить эффективность поражения целей.

Совместная лёгкая тактическая машина

Дрон не взрывается мгновенно — лазер буквально перегревает его

LOCUST работает совсем не так, как зенитная ракета или автоматическая пушка. После обнаружения беспилотника оптическая система отслеживает его и удерживает лазерный луч на определённой точке конструкции.

Энергия концентрируется на небольшой площади и быстро нагревает материал. В результате может произойти повреждение крыла, двигателя, аккумулятора, электроники или другого критически важного компонента, после чего дрон теряет управление и падает.

Фактически боеприпасом для такой системы является электроэнергия. Это одна из главных причин интереса военных к лазерному оружию: использование ракеты стоимостью в десятки или сотни тысяч долларов против дешёвого FPV или небольшого разведывательного БПЛА экономически невыгодно.

В случае лазера количество выстрелов ограничивается, прежде всего, запасом энергии и возможностями системы охлаждения.

LOCUST уже продемонстрировал способность уничтожать беспилотники в ходе реальных испытаний. Во время одного из тестов на ракетном полигоне White Sands Missile Range в 2026 году оператор после краткого ознакомления с системой смог самостоятельно захватить и поразить дрон. AeroVironment также сообщала об испытаниях системы в сотрудничестве с FAA, что должно было продемонстрировать возможность безопасной работы лазерного оружия в более сложном воздушном пространстве.

Лазеры уже устанавливают не только на автомобили

Модульность LOCUST позволяет переносить одну и ту же концепцию на различные платформы. Компания AeroVironment уже испытывала контейнерную версию комплекса на авианосце USS George H.W. Bush.

Во время демонстрации систему просто доставили на палубу, подключили к корабельному источнику питания и применили против воздушных целей. По заявлению компании, были поражены все мишени, представленные в ходе испытаний, причем часть запусков выполняли моряки после менее чем часа подготовки.

Еще ранее 26-киловаттную версию LOCUST интегрировали в бронемашину Stryker вместе с радаром, 30-мм пушкой и управляемыми ракетами. В ходе двухдневных испытаний лазер успешно уничтожал дроны различных типов.

При этом лазер не является универсальной заменой традиционной ПВО. Его эффективность зависит от видимости цели, атмосферных условий, пыли, тумана и расстояния, а луч необходимо в течение определенного времени удерживать на одной точке.

Именно поэтому военные рассматривают такие системы как ещё один уровень многослойной обороны. Дорогие ракеты остаются для сложных и высокоскоростных целей, тогда как дешёвые дроны всё чаще пытаются сбивать с помощью электронной борьбы, пушек и лазеров.