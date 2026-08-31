Лазер на колесах «випалює» дрони просто в небі: система LOCUST уже працює з бойових машин

Американська армія продовжує випробовувати мобільні лазерні комплекси для боротьби з безпілотниками. Однією з найбільш просунутих систем стала LOCUST від AeroVironment — високопотужний лазер, який можна встановлювати безпосередньо на військові автомобілі та використовувати для знищення невеликих БПЛА.

У межах програми Army Multi-Purpose High Energy Laser були створені комплекси з лазером класу 20 кВт. Перші два прототипи встановили на легкі Infantry Squad Vehicle від General Motors Defense, а згодом армія отримала ще два комплекси на броньованіших Joint Light Tactical Vehicle. Остання версія отримала більшу оптичну систему формування променя, що має підвищити ефективність ураження цілей.

Joint Light Tactical Vehicle

Дрон не вибухає миттєво — лазер буквально перегріває його

LOCUST працює зовсім не так, як зенітна ракета або автоматична гармата. Після виявлення безпілотника оптична система супроводжує його та утримує лазерний промінь на конкретній точці конструкції.

Енергія концентрується на невеликій площі й швидко нагріває матеріал. Наслідком може стати пошкодження крила, двигуна, акумулятора, електроніки або іншого критичного компонента, після чого дрон втрачає керування та падає.

Фактично боєприпасом для такої системи є електроенергія. Це одна з головних причин інтересу військових до лазерної зброї: використання ракети вартістю десятки або сотні тисяч доларів проти дешевого FPV або невеликого розвідувального БПЛА економічно невигідне.

У випадку лазера кількість пострілів обмежують передусім запас енергії та можливості системи охолодження.

LOCUST уже демонстрував здатність знищувати безпілотники під час реальних випробувань. Під час одного з тестів на White Sands Missile Range у 2026 році оператор після короткого знайомства із системою зміг самостійно захопити та уразити дрон. AeroVironment також повідомляла про випробування системи в координації з FAA, що мало показати можливість безпечної роботи лазерної зброї у складнішому повітряному просторі.

Лазери вже ставлять не лише на автомобілі

Модульність LOCUST дозволяє переносити одну й ту саму концепцію між різними платформами. AeroVironment уже випробовувала контейнерну версію комплексу на авіаносці USS George H.W. Bush.

Під час демонстрації систему просто доставили на палубу, підключили до корабельного живлення та використали проти повітряних цілей. За заявою компанії, було уражено всі представлені під час тесту мішені, причому частину запусків виконували моряки після менш ніж години підготовки.

Ще раніше 26-кіловатну версію LOCUST інтегрували у бронемашину Stryker разом із радаром, 30-мм гарматою та керованими ракетами. Під час дводенних випробувань лазер успішно знищував дрони різних типів.

При цьому лазер не є універсальною заміною традиційній ППО. Його ефективність залежить від видимості цілі, атмосферних умов, пилу, туману та відстані, а промінь потрібно певний час утримувати на одній точці.

Саме тому військові розглядають такі системи як ще один рівень багатошарової оборони. Дорогі ракети залишаються для складних і швидкісних цілей, тоді як дешеві дрони дедалі частіше намагаються збивати електронною боротьбою, гарматами та лазерами.