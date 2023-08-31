Samsung Galaxy Z Flip 5 жорстко перевірили на міцність

JerryRigEverything – нічний жах кожного виробника смартфонів. Блогер тестує не камери чи швидкодію, а надійність та міцність пристроїв. Яка у деяких моделей відверто кульгає. Особливо багато проблем із цим у складних телефонів. Але остання розкладачка від Samsung – Galaxy Flip 5 цілком гідно витримала жорсткий тест Зака ​​Нельсона. Хоча її внутрішній екран легко пошкодити, корпус фліпа виявився реально міцним.

Стрес-тест Samsung Galaxy Z Flip 5 від JerryRigEverything

Внутрішній екран Flip 5 повинен мати можливість гнутися, тому його верхня частина зроблена із пластику, на якому легко з’являються подряпини. Залишити слід на дисплеї можна навіть нігтем. Крім того, екран дуже боїться нагріву, він починає плавитися приблизно через 10 секунд дії вогнем запальнички.

На цьому погані новини закінчуються. Шарнір Flip 5 працює набагато краще, ніж у торішнього Flip 4. Тепер половинки смартфона впритул прилягають один до одного, в результаті чого між ними не накопичується пил. Більше того, JerryRigEverything навіть не зміг зламати механізм, хоча на корпус чоловік тиснув з усім зусиллям. З цього можна дійти висновку, що Flip 5 навряд чи постраждає при звичайному використанні. Ну а надійність складаного екрану вже перевірили інші ентузіасти – девайс витримав понад 400 тисяч безперервних складаннь, перш ніж матриця вийшла з ладу. Це приблизно 10 років реальної експлуатації.