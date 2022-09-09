Названо надзвичайно високу вартість ремонту Apple Watch Ultra

На сайті Apple з’явився калькулятор для розрахунку вартості ремонту нових пристроїв. Згідно з ним, з’ясували журналісти The Verge, ремонт екрану, кнопок або датчиків Apple Watch Ultra коштуватиме клієнтам компанії $499. За ціною новинки $799 це дуже дорого, зазначили журналісти. Для порівняння, ремонт базових Apple Watch Series 8 коштує $299.





За даними The Verge, у випадку з Watch Ultra навіть заміна акумулятора коштує дорожче, ніж у Watch Series 8: $99 проти $79. Журналісти вважають, що така різниця може бути обумовлена ​​використанням у Watch Ultra матеріалів та комплектуючих, відмінних від Watch Series. Наприклад, за заявою Apple, ємність акумулятора флагманського годинника дійсно вища.

The Verge також підкреслили, що наведені ними ціни сформовані без урахування страховки AppleCare Plus. Якщо платити за цю послугу $4,99 щомісяця, ремонт Apple Watch Ultra обійдеться лише в $79.