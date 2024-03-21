Зміна номера телефону не зітре цифровий слід українця: експерти

Зміна номера телефону не дасть змоги уникнути стеження за відкритими даними, новий номер просто додасться до папки з усією минулою інформацією про користувача.

Умовний Google з’єднає ваші профілі з усіма новими пристроями, з усіма новими контактами. Якщо ви вийшли в один і той самий акаунт з іншого пристрою, він усе це з’єднає в один профіль. Якщо ви використовували одне й те саме з’єднання, наприклад з’єднання з робочого місця, – він також зліпить це все в один профіль. І так, як снігова куля, ваш профіль “росте”.

За словами експертів, з появою мобільників, операційних систем Android, iOS, з появою мобільних застосунків і тих дозволів, які ми на своєму пристрої даємо цим застосункам, збирання даних ще більше зросло.

Тепер, крім геолокації, IT-компанії отримують доступ до наших телефонних книжок, до нашого сховища даних на пристрої, до наших списків дзвінків, до нашої камери або мікрофона – до всього того, що відбувається з нашим телефоном у будь-який момент часу.

Таке цифрове досьє інтерпретується. Компанії намагаються визначити інтереси, запити, частоту переміщень, приблизний дохід і сферу діяльності. Цю інформацію компанії можуть використовувати у своїх цілях.