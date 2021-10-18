Hardnews

Ноутбуки Apple отримають «чубчик» з iPhone

18.10.2021
1 хвилина на прочитання
MacBook Air (2020)

Apple може додати екранний виріз в ноутбуки MacBook. Про це повідомляє видання MacRumors.


Журналісти звернули увагу на повідомлення на одному з форумів від авторитетного користувача Ty98. За його словами, американська компанія збирається радикально змінити дизайн своїх ноутбуків MacBook Air і Pro. Зокрема, на дисплеї пристроїв з’явиться «чубчик» – як у сучасних iPhone.

Новини по темі

Призначення екранного вирізу не повідомляється. Журналісти припустили, що в вирізі будуть розташовані камери і сенсори пристрою, завдяки чому рамки дисплея будуть тонше. Також є припущення, що таким чином в компанії можуть уніфікувати дизайн своїх комп’ютерів і смартфонів.

Крім того, інсайдер розповів, що дизайн доступного MacBook Air буде «менш гострим» завдяки відмові від клиноподібної форми. Подібний дизайн присутній в комп’ютері Apple з моменту запуску лінійки.

Вихід пристроїв з новим дизайном намічений на 2022 рік.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


18.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 здивував не сильно, власникам 10-ки переживати не варто

16.10.2021

iPhone 13 Pro та Nokia 3310 зійшлися у двобої на міцність

15.10.2021

Коли техніку доцільно підключати через джерело безперебійного живлення

15.10.2021

Коли хочеться кнопок: названі класні альтернативи смартфонам

15.10.2021
Back to top button