Китай создал оружие, способное сбивать самолеты на расстоянии в тысячи километров

Китайская армия разработала гиперзвуковые планирующие аппараты, способные нести и запускать вооружение класса «воздух-воздух». Если такая система будет доведена до боевой готовности, она потенциально позволит атаковать важные самолеты противника на расстоянии в тысячи километров — там, где раньше они считались относительно защищенными.

О разработке сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с программой. Официальных характеристик системы Китай пока не публиковал, поэтому её реальные возможности и степень готовности остаются неизвестными.

Речь идет о гиперзвуковом планирующем аппарате HGV. Сначала ракета-носитель поднимает его в верхние слои атмосферы, после чего аппарат отделяется и продолжает полет с гиперзвуковой скоростью, маневрируя на пути к цели.

Необычность китайской концепции заключается в том, что такие аппараты способны наносить удары не только по наземным объектам. Они могут доставлять на огромные расстояния оружие, предназначенное для уничтожения самолетов.

Главной целью станут не истребители

Новое вооружение может представлять наибольшую опасность для крупных вспомогательных самолетов. К ним относятся самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и воздушные командные пункты.

Такие самолеты обычно действуют далеко позади истребителей. Они не отличаются высокой маневренностью или малозаметностью, поскольку традиционно их защищало большое расстояние от противника.

Поражение самолёта-заправщика может резко сократить радиус действия истребителей, а уничтожение самолёта типа AWACS — лишить авиационную группу важного источника информации о воздушной обстановке.

Китай уже применяет аналогичную концепцию в рамках системы дальнобойных ракет PL-17. Однако Пентагон оценивал радиус оперативной связи истребителя J-16 и PL-17 примерно в 1400 км. Новая гиперзвуковая система теоретически способна перенести борьбу с авиацией значительно дальше.

Дальность может измеряться в тысячах километров

В качестве одного из возможных носителей упоминается комплекс DF-17. Его гиперзвуковой планирующий блок способен преодолеть примерно 2400 км. Еще большие возможности приписывают DF-27, максимальная дальность которого оценивается примерно в 8000 км.

Однако эти цифры нельзя напрямую называть дальностью поражения самолета. За время полета ракеты воздушная цель может сместиться на сотни километров, изменить высоту и курс. Поэтому для работы такой системы требуется сложная сеть спутников, загоризонтных радаров, разведывательных платформ и защищенных каналов передачи данных, которые будут постоянно уточнять координаты цели.

Именно это может стать самой сложной частью китайского проекта.

США параллельно движутся в том же направлении. Американские ВВС изучают возможность создания семейства Air Force Long Range Weapon с минимальным требованием к дальности около 1850 км, причём приоритет отдан именно варианту для борьбы с воздушными целями.

Если китайская концепция подтвердит свою эффективность, привычное представление о безопасном тылу для военной авиации может существенно измениться: самолеты, которые раньше оставались в сотнях или даже тысячах километров от места боевых действий, сами превратятся в потенциальные цели.