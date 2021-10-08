iPhone ніколи не показує правильний стан батареї: Apple роками обманює користувачів

Меню «Стан батареї» в налаштуваннях iPhone ніколи не показує справжню ситуацію зі станом акумулятора. Реальні показники можуть бути як вище, так і нижче тих, що демонструються. Однак Apple в цьому не винна – проблема криється в самих акумуляторах, що випускаються на заводі з різною вихідною ємністю, що і збиває алгоритми Apple з пантелику.





Apple вводить користувачів в оману

Компанію Apple звинуватили в обмані, пов’язаному з даними про стан акумулятора в iPhone. Як пише ZDnet, в розділі «Стан батареї» зазначено що завгодно, але тільки не реальний показник зношеності елемента живлення.

Фахівці сайту стверджують також, що навіть іконка з рівнем заряду на екрані телефону теж не завжди показує справжнє значення. За їхніми словами, багато iPhone просто неможливо зарядити на 100% через особливості самих акумуляторів.

Безмежно довіряти даним з цього меню, як з’ясувалося, не варто

Їх висновки засновані на даних профільного YouTube-каналу Payette Forward, присвяченого мобільній електроніці і, зокрема, смартфонам Apple. Автори каналу провели дослідження і з’ясували, що ємність акумулятора, яка вказується виробником, далеко не завжди збігається з фактичною.

Неточні підрахунки Apple

Свій експеримент автори каналу Payette Forward провели на смартфонах iPhone Xs і iPhone 12, що були у використанні протягом різного часу. На кожному з них було включено збір статистики використання, і в одному з логів вони виявили детальну інформацію про акумулятор.

Зокрема, з’ясувалося, що фактична ємність АКБ в iPhone Xs на момент покупки становила 2716 мАг при заявленій на рівні 2658 мАг. Смартфон пройшов 466 циклів повної зарядки (від 0% до 100%). У розділі «Стан батареї» зазначено, що вона зберігає 83% своєї ємності, але на ділі, з урахуванням наведених показників, акумулятор може працювати лише на 81% від початкових значень.

Акумулятор не може жити вічно

З iPhone 12 Pro, що вийшов в жовтні 2020 року нездатність iOS точно розраховувати стан акумулятора виявилася ще більш наочною. Смартфон пройшов 97 циклів перезарядки, але прошивка вперто показує, що батарея жива на всі 100%.

Різниця між заявленими та реальними значеннями ємності АКБ

Ситуація один в один збігається з iPhone Xs. Фактична ємність акумулятора смартфона дорівнює 2942 мАг при заявленій 2815 мАг. На момент вимірів в батареї залишилося 2851 мАг, що вище заявленого Apple значення, що і є причиною помилки в меню «Стан батареї». Реальна ємність за 97 циклів знизилася на 3%.

Apple не винна

Неточність вимірів стану акумулятора не можна ставити в провину Apple. Алгоритм порівнює поточну ємність АКБ із заявленою, не враховуючи, що реальна ємність може виявитися вище або нижче.

Це залежить безпосередньо від виробника акумуляторів. Як стверджують автори каналу Payette Forward, неможливо випускати елементи живлення зі стабільно однаковою ємністю – завжди будуть невеликі розбіжності в більшу або меншу сторону. Тим, у кого реальна ємність АКБ смартфона виявилася вище заявленої, просто пощастило. Яка процентна ймовірність купити смартфон з АКБ підвищеною ємністю, вони не уточнили.

Багаторічна проблема з батареями iPhone

Акумулятори в смартфонах Apple нерідко стають причиною потоків гнівних відгуків і судових позовів. Це триває роками.

Все почалося з виходом в кінці січня 2017 р. прошивки iOS 10.2.1, в якій вперше був застосований алгоритм уповільнення iPhone в міру зношення його батареї. Чим гірше був стан АКБ, тим повільніше починав працювати смартфон.

Спочатку користувачі тепло зустріли зміни і навіть заявили, що тепер їх iPhone стали рідше відключатися на морозі. Надалі практика уповільнення торкнулася iPhone 7 і iPhone 7 Plus в оновленні iOS 11.2, але думка користувачів вже встигла змінитися на протилежну – їх перестало влаштовувати, що додатки стали працювати помітно повільніше.

Проблема набула колосальних масштабів і вилилася в багатомільйонні судові позови. Скандал отримав назву Batterygate і назавжди став частиною історії Apple.

У березні 2020 р. Apple погодилася виплатити суму до $ 500 млн. власникам iPhone серій 6 і 7 в рамках компенсацій за позовом про уповільнення роботи смартфонів. Більшість користувачів отримали $ 25, деякі до $ 3500, і $ 90 млн. пішло на судові витрати.