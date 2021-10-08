У будь-якого антивіруса трапляються помилкові спрацьовування. Евристичний аналіз не ідеальний, захисні програми час від часу «знаходять» шкідливий код там, де його в помині немає. Розберемося, що робити, якщо антивірус не дає відкрити потрібний сайт, але ви впевнені в його надійності.





Насамперед не завадить переконатися, що спрацьовування дійсно хибне. Для цього вводимо в пошуковий рядок браузера (без лапок) «перевірити посилання на віруси». В топі видачі у нас виявляться VirusTotal, Dr. Web, антивірусні сервіси 2ip і XSEO. Перевіряємо потрібну сторінку будь-якими службами, крім онлайн-сервісу вашого антивіруса (може статися те ж помилкове спрацьовування, так як використовується один і той же алгоритм).

Найпростіше рішення напрошується відразу: будь-який антивірус можна відключити, але робити цього не варто. Нема чого залишати систему без захисту. На щастя, в будь-якій антивірусній програмі можна відключити перевірку певних інтернет-ресурсів. Зазвичай ця опція знаходиться в розділі налаштувань «Винятки» або «Довірені сайти». Розберемося, як це зробити, на прикладі популярних антивірусів.

Avast

Зайдіть в загальні настройки. Прокрутіть сторінку вниз до пункту «Винятки» і перейдіть на вкладку «URL-адреси». Введіть в текстове поле потрібну сторінку. Якщо не домоглися бажаного ефекту, зайдіть на вкладку «Компоненти» і клікніть «Налаштування» біля пункту «Веб-екран». Тут теж є розділ «Винятки», де можна прописати потрібний сайт.

Читайте також:

Kaspersky Internet Security / Security Cloud

У розділі налаштувань «Базовий захист» виберіть «Веб-антивірус». У вікні клацніть на «Розширена настройка». Поставте галочку біля пункту «Не перевіряти веб-трафік з довірених веб-адрес». У списку довірених адрес натисніть «Додати» і введіть потрібну сторінку / сайт. Зверніть увагу, що допускається введення по масці. Тобто при введенні * site.com * антивірус не перевірятиме заходи по http і https на site.com і його піддомени.

ESET NOD32

В розширених настройках програми зайдіть в «Захист від вірусів …»> «Захист доступу до Інтернету»> HTTP, HTTPS> «Управління адресами». Натискайте «Додати» і вводите URL окремої сторінки або маску веб-адреси сайту.

Dr.Web

В налаштуваннях SpiDer Guard / Spider Gate зайдіть в розділ «Винятки»> «Веб-сайти» ( «Сайти» в SpiDer Guard). Введіть в текстове поле адресу потрібної сторінки і підтвердіть, натиснувши на кнопку «+».