Honor показала флагманський камерофон Magic7 Pro

Honor не стала тримати в секреті дизайн флагманського камерофона Magic7 Pro і показала його в тизерному відеоролику. Зовні новинка схожа на попередника Magic6 Pro, але оснащена більш просунутою системою камер.

Показаний на відео смартфон виконаний у білому кольорі. За словами розробників, такий дизайн натхненний першим у світі науково-фантастичним фільмом «Подорож на Місяць». Що стосується відомих характеристик, то повідомляють про перископічний телеоб’єктив зі 100-кратним гібридними зумом (6-кратним оптичним) і просунутий датчик 3D-розпізнавання облич.

Відомо, що Honor Magic7 Pro працюватиме під управлінням нової MagicOS 9.0, головною особливістю якої стане вбудований ШІ-помічник. Докладніше про програмну платформу Honor розповість завтра, а про характеристики і можливості Magic7 Pro – наступного тижня.