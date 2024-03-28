Adidas запропонувала носити коробки замість кросівок

Напередодні Дня дурня бренди почали випускати кумедні рекламні кампанії та речі. Компанія з виробництва спортивного одягу Adidas не залишилася осторонь. Схоже, цього разу бренд вирішив виділитися кросівками, оформленими в стилі своїх фірмових синіх коробок з-під взуття, пише Footwear News.

“Кросівки” мають дивний вигляд. Це визнає сам виробник: “Ці кросівки Adidas, що стирають межі між продуктом і упаковкою, дійсно нестандартні. Прямокутний дизайн нагадує оригінальну взуттєву коробку Adidas і створює ідеальний силует для експериментального стилю. Кросівки з масивними шнурками – ефектний предмет, який прикрасить будь-який образ”.

Креативний директор бренду CLOT Едісон Чен, також відомий своїми спільними роботами з Adidas, опублікував в Instagram студійні знімки Box Shoe. Він не уточнив, чи буде бренд продавати “коробкове” взуття, чи воно запам’ятається фанатам як кумедний концепт з одним єдиним “прототипом”. Ймовірно, всі подробиці стануть відомі не раніше 1 квітня. Поки що кросівки-коробки можна знайти лише в застосунку Adidas Confirmed. Там для них створено окрему сторінку.