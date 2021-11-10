Названо 5 причин чому перегорають лампочки: як з цим боротися

На жаль, більшість світлодіодних ламп перегорають раніше відведеного виробником терміну служби. Чому таке відбувається і як із цим боротися – відповідь у нашій статті.





На жаль, більшість світлодіодних ламп перегорають раніше, ніж мине заявлений виробником термін. У випадку зі звичайними лампочками розжарювання ми просто викинули б і купили нову. Однак вартість світлодіодних ламп досить велика, тому краще знайти причину та усунути її, ніж постійно купувати нову лампу. Ми вже писали про те, які проблеми ховаються всередині лампи, які можуть призвести до перегорання. Тут же розглянемо 5 зовнішніх, незалежних від пристрою чинників, через які перегорають світлодіодні лампи.

Поганий контакт у скрутках або клемах

Згодом контакт скрутки (не звареної чи опресованої) слабшає, у ній збільшується опір, і вона починає грітися. Коли збільшується проміжок між скрученими проводами, контакт починає підгоряти. Ви можете просто спостерігати, як іноді мерехтить лампочка. У скручуванні також виникають так звані «вихрові струми», які призводять до збою світильника.

З клемою може бути схожа ситуація, тільки тут послаблюється контакт на гвинті або на пластині (у плоскопружинних затискачах). Щоб подібних проблем не відбувалося, підтягуйте гвинти на гвинтових клемниках у розподільчих коробках хоча б раз на два роки.

Намагайтеся використовувати моножилу, тому що багатодротяна жила при закручуванні гвинтом розповзається. Якщо потрібно закріпити багатодротяну жилу, попередньо облужіть її припоєм і потім затискайте.

Плоскопружинні краще відразу замінити на нові, благо у продажу їх безліч, наприклад, WAGO або Weidmuller. У скрутках необхідно прибрати кінці, що окислилися, скрутити заново і спаяти або опресувати гільзою – контакт буде надійним і не доведеться постійно проводити ревізію.

Поганий контакт у патроні

Одна з найбільш популярних причин «горіння» будь-яких лампочок, у тому числі світлодіодних. Поганий контакт у патроні може бути з трьох причин:

Сильно притиснута контактна пластина до патрона. Найчастіше таке може бути саме у нових люстрах. Однак у деяких випадках спостерігається у патроні, який пропрацював кілька років. Тут досить викруткою трохи відігнути пластину від патрона, щоб вона торкалася контактної частини лампочки при вкручуванні її в патрон.

Нагар або окиснення на контактній пластині. Якщо нагар зовсім невеликий, то можна акуратно прибрати його наждачним папером і протерти ватним диском з бензином. При окисленні краще змінити патрон. Сьогодні нормальна світлодіодна лампочка коштує приблизно вдвічі дорожче за патрон, тому краще замінити останній.

Поганий контакт фазного або нульового дроту на вході в патрон. Тут достатньо підтягнути гвинти, а якщо окислилися дроти, то трохи відкусити, зачистити і знову прикрутити.

Несправний вимикач

Іноді ви можете спостерігати мерехтіння лампочки, але сама вона справна і люстра теж. Проблема може бути у вимикачі, точніше в контактах на прихід та вихід фазного дроту. З нашого досвіду скажемо, що нам найчастіше траплявся поганий контакт на прихід фазного дроту у вимикач (хоча у когось частіше може горіти і вихідний провід).

«Лікується» ця проблема так само, як і у разі поганого контакту на вході в патрон — зачищаємо жили від нагару чи окислення, а також чистимо контакт у вимикачі. Потім добре затягуємо гвинти та ставимо вимикач на місце.

Стрибки напруги в мережі

Різке підвищення напруги в мережі може призвести до перегорання всіх світлодіодних лампочок, які працювали на момент стрибка. Щоб захистити обладнання, включаючи лампочки, від стрибків напруги в домашній мережі, встановлюйте стабілізатор напруги або реле контролю напруги.

Якщо перепади напруги трапляються нечасто (або взагалі ніколи), тоді без стабілізатора можна обійтися. Але якщо у вас уже горіли лампочки через стрибки, тоді краще купити такий прилад.

Перегрів лампи у закритому плафоні

Найчастіше світлодіодні та інші типи ламп ставлять під закритий плафон у приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад у ванну кімнату, ремонтний бокс відкритого типу або лазню. Хоча світлодіодні моделі мають досить непогане відведення тепла, і найчастіше температура їхнього корпусу не перевищує 40 – 50 С°, в закритих плафонах потужні моделі можуть грітися дуже сильно. Так, у лампочках потужністю 12 Вт у закритому плафоні від високої температури можуть виходити з ладу окремі світлодіоди. Їх звичайно можна відремонтувати, але найчастіше просто доводиться викидати лампу.

Рекомендуємо під закритий плафон ставити лампи потужністю 10 Вт. Якщо необхідно використовувати у вологому приміщенні, то краще купувати спеціальні захищені ліхтарі.