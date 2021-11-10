Астролог назвала дати народження людей, долі яких змінять планети з 8 по 21 листопада

Рух планет здатний впливати на долю. Якщо прислухатися, небесні тіла можуть підказати, як вчинити, що вибрати і куди рухатися, щоб не помилитися. Астролог Наталія Анісімова розповіла про дати народження людей, долі яких змінять планети в період з 8 по 21 листопада.





Юпітер допоможе досягти прогресу народженим:

13.02–16.02; 13.04–16.04; 14.05–17.05; 14.06–17.06; 16.08–19.08; 17.10–20.10; 16.11–19.11; 15.12–18.12.

Настав час серйозних змін. Весілля чи розлучення, підвищення на посаді, можливий переїзд – глобальні зміни будуть здатні перевернути ваше життя з ніг на голову. А ще це чудова можливість зайнятися навчанням та подивитися інші країни. Успіх вам благоволіє, не пропустіть шанс.

Сатурн закликає до порядку народжених:

28.01–31.01; 28.03–31.03; 27.04-01.05; 28.05-01.06; 30.07-02.08; 30.09-03.10; 31.10-03.11; 29.11-02.12.

Сатурн – одна з найпохмуріших планет Сонячної Системи. Вона привчає до дисципліни та нагадує про обов’язки. Зірки закликають: виявите ініціативу — і вашу працю обов’язково винагородять.

Уран принесе свободу та оновлення народженим:

04.01–06.01; 02.02-04.02; 03.03-05.03; 03.05-05.05; 04.07-06.07; 05.08-07.08; 05.09-07.09; 05.11-07.11.

Ви відчуєте небувалий потяг до свободи та незалежності. Бажання все змінити, в тому числі і в особистому житті, буде гострим, як ніколи раніше. Огляньтеся, можливо, зміни вже стоять у вас за порогом.

Марс переповнить ініціативою та суперництвом народжених:

26.01-07.02; 25.04-08.05; 28.07–10.08; 29.10–10.11.

“Червоний Марс” – гострий і гарячий. Під його впливом люди особливо розпалені та дратівливі. Тому уникнути конфліктів буває важко. Жінкам варто обережніше бути з чоловіками : зірватися і зіпсувати стосунки, що налагоджуються, можна дуже просто. Будьте наполегливими, але не тисніть. ⠀

Чорний Місяць може спокусити народжених:

03.03-06.03; 03.06-06.06; 05.09-08.09; 04.12-07.12.

Небезпечно приймати в цей період серйозні рішення, особливо якщо вони зроблені під впливом миттєвого бажання. Необдумані вчинки можуть завдати багато неприємностей. ⠀

Вплив Кармічних Вузлів можуть відчути народжені:

21.02-23.02; 22.05–24.05; 24.08–26.08; 23.11–25.11.

Вплив долі для вас у цей період особливо великий. Багато чого вже зумовлено і змінити щось навряд чи вдасться. Будьте уважні до знаків Всесвіту , вони можуть з’явитися, звідки ви не чекали.

Венера побалує народжених:

22.02-07.03; 22.04-07.05; 25.08-09.09; 26.10-09.11; 24.12-08.01.

Відпочинок та турбота про себе – ось що потрібне вам зараз. Відсуньте всі справи на завтра, тим більше, що Всесвіт вам благоволить. Залиштеся вдома, заваріть каву, насолодіться книгою або подивіться улюблений серіал. Відчуйте спокій і насолоджуйтеся самотністю. Хто знає, коли наступного разу вдасться відволіктися.