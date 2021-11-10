Астролог назвала дати народження людей, долі яких змінять планети з 8 по 21 листопада
Рух планет здатний впливати на долю. Якщо прислухатися, небесні тіла можуть підказати, як вчинити, що вибрати і куди рухатися, щоб не помилитися. Астролог Наталія Анісімова розповіла про дати народження людей, долі яких змінять планети в період з 8 по 21 листопада.
Юпітер допоможе досягти прогресу народженим:
Настав час серйозних змін. Весілля чи розлучення, підвищення на посаді, можливий переїзд – глобальні зміни будуть здатні перевернути ваше життя з ніг на голову. А ще це чудова можливість зайнятися навчанням та подивитися інші країни. Успіх вам благоволіє, не пропустіть шанс.
Сатурн закликає до порядку народжених:
Сатурн – одна з найпохмуріших планет Сонячної Системи. Вона привчає до дисципліни та нагадує про обов’язки. Зірки закликають: виявите ініціативу — і вашу працю обов’язково винагородять.
Уран принесе свободу та оновлення народженим:
Ви відчуєте небувалий потяг до свободи та незалежності. Бажання все змінити, в тому числі і в особистому житті, буде гострим, як ніколи раніше. Огляньтеся, можливо, зміни вже стоять у вас за порогом.
Марс переповнить ініціативою та суперництвом народжених:
“Червоний Марс” – гострий і гарячий. Під його впливом люди особливо розпалені та дратівливі. Тому уникнути конфліктів буває важко. Жінкам варто обережніше бути з чоловіками : зірватися і зіпсувати стосунки, що налагоджуються, можна дуже просто. Будьте наполегливими, але не тисніть. ⠀
Чорний Місяць може спокусити народжених:
Небезпечно приймати в цей період серйозні рішення, особливо якщо вони зроблені під впливом миттєвого бажання. Необдумані вчинки можуть завдати багато неприємностей. ⠀
Вплив Кармічних Вузлів можуть відчути народжені:
Вплив долі для вас у цей період особливо великий. Багато чого вже зумовлено і змінити щось навряд чи вдасться. Будьте уважні до знаків Всесвіту , вони можуть з’явитися, звідки ви не чекали.
Венера побалує народжених:
Відпочинок та турбота про себе – ось що потрібне вам зараз. Відсуньте всі справи на завтра, тим більше, що Всесвіт вам благоволить. Залиштеся вдома, заваріть каву, насолодіться книгою або подивіться улюблений серіал. Відчуйте спокій і насолоджуйтеся самотністю. Хто знає, коли наступного разу вдасться відволіктися.
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