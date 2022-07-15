В Україні розширять систему доплат для пенсіонерів: кому чекати надбавки

Наступного року добігає кінця впровадження в Україні системи базового пенсійного доходу, а саме – її «вікової лінії». У 2023 році доплати за віком почне отримувати ще одна категорія пенсіонерів – старші за 65 років. Натомість на стареньких у віці 70+ надбавка чекає вже в жовтні 2022-го.





Хороші новини вітчизняним пенсіонерам повідомила міністерка соцполітики України Марина Лазебна. Вона нагадала, що минулого року до вікової програми додали категорію пенсіонерів старше 75 років, а ще на рік раніше – українців у віці 80+. Таким чином вже наступного року формування системи вікових доплат буде повністю завершене.

Також у 2023-му очільниця Мінсоцу планує втілити в життя ще один задум, який передбачає забезпечення базових гарантій для інваліді та осіб, що втратили годувальника.

Лазебна підкреслила, що базовий пенсійних дохід необхідно закріпити на законодавчому рівні, адже зараз він регулюється лише постановами уряду. З цією метою в міністерстві підготували відповідний законопроект, який вже схвалили Міжнародна організація праці та Всесвітній банк.

Окрім того міністерка наголосила, що українська пенсійна система потребує докорінних змін. Зокрема вона вважає за необхідне впровадити пенсійні накопичення, оскільки надходжень від сплати єдиного страхового внеску для достойного забезпечення пенсіонерів вже недостатньо.

Загалом же середня пенсія українця за останній рік збільшилася на 17%. Станом на 1 липня завдяки індексації та розширенню системи доплат цей показник зріс до 4437 грн (на 660 грн). Натомість пенсії українських військовослужбовців зросли аж на 53% та становлять зараз в середньому 8900 грн. На думку Марини Лазебної, це чудовий результат, особливо на тлі війни в країні.

Нагадаємо, що на початку липня Пенсійний фонд України провів чергову планову індексацію виплат. Нові підвищені пенсії 4,8 мільйонам українців почали виплачувати з 4 липня. В середньому їхні доходи зросли на 45,40 грн.