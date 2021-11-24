Просто нестримний: українців налякали курсом долара до кінця місяця

Курс долара в Україні до кінця листопада може вирости до 26,80 грн /дол. На вартість іноземної валюти суттєво вплине ситуація на світовому енергетичному ринку.





Своїм прогнозом щодо поведінки долара у найближчий тиждень поділився Вадим Іосуб, старший аналітик брокерської компанії «Альпарі».

«Протягом поточного тижня ми очікуємо збільшення ціни американської валюти в Україні. Ближче до кінця місяця її ціна на Міжбанку встановиться на рівні 26,80 грн/дол. Тим часом готівковий курс у банках і обмінниках коливатиметься в межах 26,70 та 26,90 грн/дол», – висловився експерт.

Що впливає на зростання курсу долара?

Головною причиною здорожчання «зеленого» є зниження інтересу іноземців до українських цінних паперів. Зазвичай нерезиденти продавали долари та купували гривні, щоб витратити їх на облігації внутрішнього державного займу (ОВДЗ). Та коли іноземці купують менше цінних паперів, частка доларів на валютному ринку також суттєво зменшується. Відповідно, курс «американця» прямує вгору.

Формування доларового дефіциту пов’язане й із потребою у придбанні енергоресурсів. Адже за газ, нафту, вугілля ми платимо саме доларами. Не кажучи вже про те, що іноземні компанії, які мають свої філії в Україні, регулярно продають гривні, виводячи виручку за кордон материнським компаніям.

Чи вплине зміна курсу на українців?

Нетривале коливання курсу валюти в діапазоні кількох відсотків не повинно позначитися ані на вартості продуктів імпорту, ані на обсягах надходжень до держбюджету. Наприклад бензин, незважаючи на пряму цінову залежність від курсу долара, змінить свою вартість лише за умови принаймні двотижневого збереження нового курсу.

Варто зазначити, що із думкою Вадима Іосуба згодні далеко не все фінансові експерти в Україні. Дехто з них вважає, що долар навпаки різко впаде в ціні та на початку зими вартуватиме близько 26,40 грн/дол.