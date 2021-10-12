Українців вирішили штрафувати за неправильне користування землею: можна попасти на 3000 євро

В Україні суттєво збільшать суми штрафів за незаконне користування землею. Днями у Верховній Раді було зареєстровано два проекти закону (№6123, №6124), створені депутатами фракції «Слуга народу». Автори документу переконані, що для зменшення числа порушень земельного законодавства необхідно переглянути актуальні штрафи, які наразі є просто дріб’язковими.





«Теперішні розміри штрафів абсолютно не відповідають серйозності порушення, через що кількість випадків протизаконного зайняття ділянок лише зростає», – пояснюють творці законопроекту.

Нардепи пропонують посилити покарання за самовільне захоплення земельних наділів таким чином:

для простих громадян збільшити суму штрафу із 170-850 грн до 34000-102000 грн, тобто з 10-50 до 2000-6000 неоподатковуваних мінімумів;

для державних чиновників збільшити штраф з 340-1700 грн до 68000-170000 грн, тобто з 20-100 до 4000-10000 неоподатковуваних мінімумів.

У випадку, коли захоплення землі потягнуло за собою значні збитки для її законного власника, сума штрафу для громадян та чиновників буде однаковою – 15300-34000 грн, тобто 900-2000 неоподатковуваних мінімумів. Наразі ж матеріальне покарання за такий злочин становить 3400-5100 грн, що відповідає 200-300 мінімумам. В той самий час строк арешту автори законопроекту змінювати не збираються. Він, як і раніше, складатиме 6 місяців.

Позатим члени пропрезидентської фракції виступають за збільшення штрафів для громадян з 85-425 грн до 17000-51000 грн, та чиновників з 255-510 грн до 85000-119000 грн за скоєння наступних злочинів:

нецільове використання земельної ділянки;

невиконання правил режиму охорони природи під-час використання землі;

проектування, будівництво, введення у експлуатацію будівель та об’єктів, що мають руйнівний вплив на землю;

неправильне використання земельної ділянки;

пошкодження або ж цілковите знищення протиерозійних споруд та лісових насаджень, що несуть у собі захисну функцію.

Якщо нововведення будуть схвалені Верховною Радою, у першу чергу постраждають незаконні забудовники. Адже за привласнення чужої ділянки та зведення на ній споруд будь-якого призначення загрожуватиме штраф у 3000 євро.