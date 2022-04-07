В Україні хочуть запровадити додаткові причини для звільнення працівників

На офіційному сайті Верховної Ради України днями з’явився новий законопроект, який передбачає внесення низки змін до трудового законодавства. Документ за номером №7251, автором якого є Галина Третякова з фракції «Слуга народу», був зареєстрований у вівторок 5 квітня.





Зокрема в новому законі йдеться про введення ще однієї причини, за якою роботодавці зможуть звільняти своїх працівників. Цією причиною є неспроможність керівника підприємства забезпечити відповідні умови для виконання співробітником своїх обов’язків через руйнування виробничої інфраструктури. Звільняти персонал з цього приводу роботодавці зможуть лише в період дії воєнного стану та за спеціальною процедурою, яку депутати пообіцяли найближчим часом розробити.

Окрім того законопроект містить ще низку положень, покликаних підлаштувати трудове законодавство України під реалії військового часу. Одним з нововведень є дозвіл на звільнення підлеглого, якщо він понад 4 місяці не виходить за зв’язок.

Також депутати, що брали участь у створенні законопроекту, запропонували змінити тривалість відпустки для військових. Його збираються скоротити із 14 всього до 7 днів. Зменшення терміну відпочинку аж удвічі парламентарі пояснюють тим, що в Україні наразі різко збільшилась кількість військовослужбоців.

Із приємних новин, закон передбачає виплату як працівникам , так і роботодавцям коштів, які вони втратили у зв’язку з військовими діями. Для реалізації цього положення також буде розроблено спеціальний механізм.

Загалом же творці законопроекту вважають одним з пріоритетних завдань переведення трудової документації у електронний вигляд. Так роботодавцю буде значно простіше забезпечувати документообіг, адже він зможе надіслати будь-які офіційні папери на електронну адресу співробітника чи контролюючого органа.

Нагадаємо, що за місяць війни в Україні вже неодноразово виникали суперечливі ситуації, внаслідок неправомірного поводження роботодавців зі своїми працівниками. Зокрема керівники провідних українських компаній «Алло», Нова пошта, Rozetka та ін. примусово відправляли у відпустку окремих працівників, а часом навіть цілі відділи.

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