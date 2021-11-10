Китайці випустили копію ганчірки від Apple за 500 гривень

Не встиг світ відійти від шоку та сміху, викликаних анонсом чудо-серветки від Apple за 500 гривень, як китайські умільці знову показали всім справедливу ціну преміум-товарів





Аналогічний аксесуар для протирання гаджетів почали продавати на Алі. Як стверджує продавець, він повністю повторює ганчірочку від Apple за фактурою, кольором та розмірами. Різниці дві – відсутність логотипу та, власне, ціна.

Якщо оригінальну серветку реалізують за ціною 19.90 $ у США, то китайське ноу-хау у продажу можна знайти за 3.99$ . А оскільки Apple сама не виробляє техніку та аксесуари, цілком імовірно, що китайська ганчірочка справді на 100% відповідає оригіналу.

Смішно, що представлена ​​разом з iPhone 13 серветка розкуплена під чисту. На сайті Apple пишуть, що якщо замовити її зараз, доставити аксесуар зможуть лише за 10 тижнів. Такі черги утворилися навколо такого потрібного та дефіцитного товару.

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До речі, оригінальну серветку Apple заради жарту розібрали фахівці з iFixit. Виявилося, що розхвалена маркетологами ворсиста основа, яка нібито здатна боротися із забрудненнями на недосяжному рівні, за фактом є просто двома зшитими шматочками мікрофібри.