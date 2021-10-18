Ціна на смартфони може піднятися в один-два рази

Аналітики прогнозують зростання цін на мобільні пристрої. Це станеться через енергетичну кризу, що сталася у основного постачальника комплектуючих – Китаю. У країні відбуваються постійні перебої з електрикою, що безпосередньо впливає на виробництво.





Дефіцит електронних товарів дійсно є, і тривати така ситуація буде як мінімум до китайського Нового року. Це пов’язано в першу чергу з порушенням ланцюжків поставок.

Зростання вартості смартфонів оцінюється приблизно в 10%. Однак експерт організації Mobile Research Group Ельдар Муртазін вважає, що в кращому випадку він складе в цьому році 20-25%, а в наступному – 35-40%. Найпохмуріший прогноз – підйом цін в два-три рази.

«Великі компанії – виробники електроніки, що мають фінансові запаси, перейшли до моделі, коли вони скуповують практично всі комплектуючі та матеріали, доступні на ринку. В результаті для менш великих гравців нічого не залишається » , – поділився аналітик.

Найбільш пристосованою до кризи виявилася компанія Apple. Великий «удар» по бізнесу зазнали компанії Samsung, Oppo і Xiaomi. В цілому, проблеми з виробництвом торкнулися 90% усього мобільного ринку. Деякі компанії повідомляють, що з початку року отримали тільки 70-80% від загального числа комплектуючих.