Xiaomi готується до глобального запуску бюджетника POCO C65

Офіційний обліковий запис POCO поділився в X (раніше Twitter) постерами зі смартфоном POCO C65, анонс якого має відбутися найближчими днями.
Зображення розкриває ціни на світові версії бюджетника. Тепер ми знаємо, що базовий POCO C65 з 6 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128 ГБ буде коштувати $109, а модель з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті – $129.
За даними інсайдерів, девайс отримає дисплей із частотою оновлення 90 Гц, чіпсет MediaTek Helio G85 та три камери на задній панелі з основним сенсором на 50 Мп.
Офіційний анонс POCO C65 відбудеться 5 листопада 2023 року.
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