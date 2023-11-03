Xiaomi готується до глобального запуску бюджетника POCO C65

Офіційний обліковий запис POCO поділився в X (раніше Twitter) постерами зі смартфоном POCO C65, анонс якого має відбутися найближчими днями.

Зображення розкриває ціни на світові версії бюджетника. Тепер ми знаємо, що базовий POCO C65 з 6 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 128 ГБ буде коштувати $109, а модель з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті – $129.

За даними інсайдерів, девайс отримає дисплей із частотою оновлення 90 Гц, чіпсет MediaTek Helio G85 та три камери на задній панелі з основним сенсором на 50 Мп.

Офіційний анонс POCO C65 відбудеться 5 листопада 2023 року.