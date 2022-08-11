Японці створили найшвидший у світі квантовий процесор

Новий чіп на базі рідбергівських атомів витрачає на одну логічну операцію всього 6,5 наносекунд, що приблизно в сто разів швидше, ніж у сучасних моделей.





Японські фізики з Національного інституту природничих наук (NINS) заявили про створення найшвидшого у світі квантового процесора. Чіп на базі рідбергівських атомів рубідія-87, охолоджених майже до абсолютного нуля і розташованих на відстані одного мікрона один від одного, витрачає на одну логічну операцію всього 6,5 наносекунд, що приблизно в сто разів швидше, ніж у сучасних моделей.

Розробка японських вчених вміє оминати деякі обмеження, що існують для звичайних квантових комп’ютерів. Так, наприклад, точність обчислень квантових чіпів знижують шуми від зовнішнього середовища та працюючого лазера. Але новий процесор на базі рідбергівських атомів виробляє логічні операції приблизно на два порядки швидше, ніж виникають шуми в роботі кубітів, тому вони не впливають на точність підсумкових обчислень.

Якщо вся ця теорія спрацює на практиці, то на нас чекає справжня революція в комп’ютерних обчисленнях.