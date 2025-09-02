realme 15T отримав гігантський АКБ та захист від води

Серія realme 15T поповнилася новою середньобюджетною моделлю 15T. Смартфон виділяється флагманським захистом корпусу від води та акумулятором ємністю 7000 мАг. Також він може похвалитися просунутою системою охолодження та обіцяним оновленням до Android 18.

Діагональ AMOLED-екрану смартфона становить 6,57 дюйма, роздільна здатність — Full HD+, а частота оновлення — 120 Гц. Також виробник відзначає частоту ШІМ в 2160 Гц і пікову яскравість в 4000 ніт. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, а тепло від нього відводить випарна камера площею 6050 мм². Корпус пристрою захищений за стандартом IP69.

Роздільна здатність основної та фронтальної камер становить 50 Мп. За словами виробника, смартфон отримав найтонший блок камер в сегменті з показником всього 1,44 мм. З AI-функцій камери в realme вказують: голосовий редактор фото AI Edit Genie, режим короткої витримки AI Snap Mode, ластик AI Eraser, вирізання об’єктів AI Smart Image Matting і AI Landscape.

За автономність пристрою відповідає акумулятор на 7000 мАг з підтримкою 10-ватної реверсивної і 60-ватної швидкої зарядки при товщині корпусу в 7,79 мм. За 31 хвилину він заповнює 50%. Смартфон працює під управлінням Android 15 з realme UI 6.0. Компанія обіцяє три оновлення ОС, а патчі безпеки будуть «прилітати» чотири роки.

Вартість realme 15T стартує від $261.