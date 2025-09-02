Названо найпопулярнішу відеокарту для геймерів

Ігрова платформа Steam опублікувала свіжу статистику щодо конфігурацій комп’ютерів своїх користувачів за серпень. Найпопулярнішою відеокартою серед користувачів стала GeForce RTX 4060.

Частка GeForce RTX 4060 за підсумками серпня склала 4,85%. На другому місці розташувалася GeForce RTX 3060 з часткою 4,79%, на третьому опинилася мобільна версія GeForce RTX 4060 з часткою 4,62%.

Найпопулярнішою відеокартою AMD стала Radeon RX 6600, її частка в Steam склала 0,89%. При цьому в цілому відеокартами Radeon користуються всього 17,3% геймерів, Intel Arc — 7,4%, а відеокарти Nvidia домінують — у них 74,9%.

Частка користувачів операційної системи Windows 11 на платформі Steam вперше перевищила 60%, тоді як частка Windows 10 знизилася до 35,08%. Частка користувачів чіпів Intel зросла до 59,76%, процесори AMD використовують 40,16% геймерів.