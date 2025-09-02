Частина пенсіонерів у 2026-му почне отримувати на 2000 грн більше: кому «світить» надбавка

В Україні у 2026 році планують збільшити розмір пенсій. Зокрема підвищать мінімальну та максимальну пенсійні виплати. Однак, попри номінальне зростання доходів, більшість українців пенсійного віку все одно отримуватиме значно менше за прожитковий мінімум. Дозволити собі витрачати скільки заманеться зможуть лише судді та ще деякі категорії пенсіонерів.

Як виростуть пенсії?

Станом на сьогодні відомо, що у 2026 році суми мінімалки та максимальної пенсії збільшаться наступним чином:

мінімальна пенсія – на 234 грн – з 2361 до 2595 грн;

максимальна пенсія – на 2340 грн – з 23 610 до 25 950 грн.

Якщо максимальна пенсія виглядає цілком задовільно і приблизно дорівнює середній зарплатні в Україні, то на розмір мінімалки боляче глянути. Адже станом на сьогодні фактичний прожитковий мінімум для українця пенсійного віку становить 7091,8 грн. Натомість 2595 грн може вистачити хіба що на оплату комуналки в літній період. Про повноцінне харчування чи придбання ліків навіть мова не йде.

Які пенсії отримують українці?

Середня пенсія в Україні станом на сьогодні становить 6,1 тис. грн. Однак це не означає, що більшість пенсіонерів отримує саме таку суму. Адже:

3, 6 млн. осіб (35,3% пенсіонерів) отримують до 4 тис. грн;

5,7 млн. осіб (55,8% пенсіонерів) – до 5 тис. грн.

І це лише пенсіонери, що отримують пенсії за віком. Але є й інші категорії пенсіонерів, які живуть значно краще. Зокрема:

представники деяких професій, що отримують пенсію за вислугу років – 521,7 тис. осіб – в середньому 12 486,1 грн;

колишні судді, що мають пожиттєве утримання – 3769 осіб – 109 311,8 грн.

Тож в Україні існує певна кількість пенсіонерів, які можуть геть ні в чому собі не відмовляти. Однак таких щасливих громадян похилого віку катастрофічно мало. Натомість понад 90% українських пенсіонерів змушені у всьому себе обмежувати та прискіпливо рахувати кожну копійку.