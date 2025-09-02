Lifecell запропонував абонентам довгоочікувану послугу: скільки вона коштує та як підключити

Один з трьох найбільших мобільних операторів України Lifecell врештіз запустив послугу, на яку давно чекали абоненти. Мова про домашній інтернет, який можна буде підключити до свого чиного тарифу стільникового зв’язку. Його вартість – лише 50 грн за 4 тижні + 25 грн за підключення. Однак перш ніж підключати собі домашній інтернет від Lifecell, варто уважно ознайомитися з правилами для користувачів. Один невірний крок і доведеться платити штраф у розмірі 1200 грн.

До яких тарифів можна підключити домашній інтернет?

У Lifecell перш за все наголосили, що домашній або фіксований інтернет можна додати лише до певного переліку тарифів оператора. А саме:

Просто Лайф;

Вільний Лайф

Смарт Лайф;

Platinum Лайф;

Жара Лайт 2022;

Вільний Лайф.Регіон;

Мега;

Максі;

Потужний.

Вартість підключення домашнього інтернету до такого тарифу становить 25 грн, а вартість користування ним – 50 грн за 4 тижні. Та якщо вчасно не поповнити рахунок, увімкнеться поденний тариф, вартість послуги в якому зазвичай значно перевищує її вартість у межах тарифного пакету.

Яка якість фіксованого інтернету від Lifecell?

Оператор не озвучує конкретних специфікацій якості фіксованого чи пак домашнього інтернету. Все залежить від адреси конкретного абонента. Комусь можуть підключити 100 Мбіт/с за технологією Ethernet, а іншим пощастить більше і вони отримають 1 Гбіт/с за GPON.

Як підключити нову послугу?

Якщо домашній інтернет доступний для вашого тарифного плану, підключити його можна трьома способами:

Онлайн.

Пройти за посиланням та натиснути кнопку «Підключити». Потрібно буде також заповнити спеціальну форму та оформити заявку для перевірки можливості підключення домашнього інтернету від Lifecell за вашою адресою. По телефону.

Зателефонувати за номером 5433 та поспілкуватися з оператором, який перевірить можливість підключення і створить відповідну заявку. У фірмовому магазині Lifecell.

Продавець-консультант перевірить можливість підключення і допоможе подати заявку.

Якщо підключення можливе, додому до абонента прийде майстер, який встановить все необхідне обладнання. Це обладнання надає оператор, а сам клієнт нічого на нього не платить.

За що користувачі домашнього інтернету від Lifecell можуть отримати штраф?

Штраф передбачений для тих абонентів, які в той чи інший спосіб відмовилися від послуг домашнього інтернету і при цьому не повернули обладнання оператора або зробили це занадто пізно. Існують конкретні терміни повернення обладнання для кожного випадку:

30 днів – при переході на тарифний план що не підтримує фіксований інтернет або при відмові від користування домашнім інтернетом;

150 днів – в разі відсутності оплати пакету послуг за обраним тарифним планом;

в день завершення перенесення номера – для абонентів які вирішили перенести свій номер у мережу іншого стільникового оператора.

Якщо порушити ці терміни, доведеться заплатити штраф у розмірі 1200 грн.