Перехід на зимовий час у 2025 році: чи відбудеться і коли

В Україні вже роками ведуться дискусії щодо необхідності двічі на рік переводити годинники на зимовий та літній час. Торік це питання вже майже вирішилося. Депутати ухвалили законопроект про встановлення єдиного Київського часу. Але президент Володимир Зеленський цей документ так і не підписав. Тож цієї осені українцям знову доведеться переводити стрілки.

Коли відбудеться перехід на зимовий час?

Переведення годинників українцям потрібно буде здійснити в останню неділю жовтня, а саме у ніч з 25 на 26 жовтня. Перехід на зимовий час відбудеться о 4:00 ранку. Оскільки стрілки восени заведено переводити назад, то цієї ночі українці зможуть поспати аж на годину довше.

Варто зазначити, що вручну доведеться переводити лише механічні годинники. Натомість смартфони, електронні годинники, телевізори, комп’ютери та інша техніка перейдуть на новий час автоматично.

Як переведення годинників позначиться на самопочутті?

Медики стверджують, що зміна часу навіть на 1 годину серйозно впливає на здоров’я та самопочуття людини. Біоритми – це складний механізм, який неможливо переналаштувати миттєво. Саме тому більшість людей після переходу на зимовий час може відчути наступні симптоми:

сонливість у перші кілька годин після пробудження;

постійна втома;

складнощі з концентрацією;

зниження працездатності;

проблеми із засинанням.

Однак найтяжче буде людям із серцево-судинними захворюваннями та тим, у кого діагностований тривожний розлад. У перших можливе загострення хвороби, а другі будуть ще більш тривожними та дратівливими.

Скільки країн досі переводять годинники?

Крім України, перехід на літній та зимовий час щороку здійснюють ще близько 70 держав по всьому світу. При цьому більш ніж 120 країн, у яких раніше двічі на рік переводили годинники, вже давно перейшли на єдиний час. Хтозна, можливо наступного року і наша країна приєднається до їх числа.