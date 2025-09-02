Справжня осінь вже на порозі: українцям розповіли, коли чекати похолодання

Погодні умови осені 2025 року не здивують українців стрімкими перепадами температур чи різким похолоданням. Принаймні у вересні жодних сенсацій від природи очікувати не варто. Вересень, як і завжди, розпочнеться сухою та теплою погодою із короткочасним дощами у деяких регіонах. А от що погода приготувала нам далі, розповіли синоптики.

Скільки ще українці зможуть насолоджуватися літнім теплом?

Провідні українські синоптики стверджують, що перший тиждень вересня буде по літньому теплим та практично без опадів. Найтепліше буде з 3-го до 5-го вересня. У ці дні на півдні та сході країни очікується справжня спека – подекуди до +37 градусів удень. Уночі температура також буде по-літньому високою.

Натомість у вихідні температура почне знижуватись. І йдеться не лише про денний максимум, а також про температуру у темний час доби. З 5-го по 7-ме вересня ночі стануть значно холоднішими, зокрема на сході та півночі країни – до +9 чи навіть +6 градусів.

Справжній злам, за словами синоптика Наталки Діденко, відбудеться після 7 вересня. Українці з теплого літа раптово перенесуться у справжню осінь із прохолодними днями та ще холоднішими ночами.

Коли очікувати першого осіннього похолодання?

На питання про те, коли в Україні почнеться кліматична осінь, більшість синоптиків називають дати з 13-го по 15-те вересня. Першими похолодання відчують українці, що мешкають на заході та півночі країни. І лише за кілька днів осінь дійде до центральних регіонів.

У цей період денний максимум стрімко знизиться зі звичних +25… +30 градусів до цілком осінніх +17… +24 градусів. Натомість південні та східні регіони України досі насолоджуватимуться сонцем та літнім теплом. Туди осінь завітає значно пізніше. Хоча погода – дама примхлива, тож синоптики ще можуть здивувати нас неочікуваною зміною прогнозу.