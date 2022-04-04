Цього тижня виходить бюджетний смартфон від Realme з камерою на 108 Мп

Компанія realme представить бюджетну новинку вже 7 квітня. Очікувана ціна realme 9 4G – всього дві сотні доларів.





Найцікавіше, що за 200 доларів китайський виробник запропонує смартфон зі 108-мегапіксельною камерою. Саме realme 9 4G першим в історії отримає датчик Samsung ISOCELL HM6 з роздільною здатністю 108 Мп. Раніше сенсори з настільки високою роздільною здатністю традиційно отримували лише флагмани або середньобюджетні моделі. Також в основній камері буде ширик на 8 Мп та макрокамера на 2 Мп. Фронтальна камера тут 16-мегапіксельна.

Апаратною основою новинки стане однокристальна система Qualcomm Snapdragon 680. Об’єм ОЗУ становитиме 6 або 8 ГБ, флеш-пам’яті – 128 ГБ. Місткість акумулятора дорівнює 4500 мА * год. Є підтримка швидкої 33-ватної зарядки.

realme 9 4G оснастять 90-герцевим 6,4-дюймовим Super AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Максимальна яскравість дисплея – 1000 ніт. Сканер відбитків пальців підекранний. Працювати девайс на операційній системі Android 12 з ексклюзивним інтерфейсом realme UI 3.0. Вага realme 9 4G – 178 г. Товщина – 7,9 мм.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿