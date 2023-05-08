В мережі з’явилося відео порівняння iPhone 15 Ultra з iPhone 14 Pro Max

На популярному YouTube-каналі Unbox Therapy з’явилося відео, в якому ведучий показав макет iPhone 15 Ultra та порівняв його з iPhone 14 Pro Max.

У відео під назвою “Це iPhone 15 Ultra” ведучий продемонстрував дизайн пристрою, вихід якого очікується восени 2023 року. Цим відео блогер підтвердив багато ранніх витоків. Наприклад, у макеті представлені звичайні кнопки регулювання гучності замість сенсорних. При цьому фірмовий перемикач режиму дзвінка в новому iPhone все ж таки буде замінений кнопкою, що також було продемонстровано у відео.

Також при порівнянні iPhone 15 Ultra та iPhone 14 Pro Max видно, що рамка навколо екрану стане значно тоншою, а також те, що новинка отримає роз’єм USB Type-C замість пропрієтарного порту Lightning.

Звідки блогер отримав макет пристрою, до виходу якого ще залишається як мінімум чотири місяці, не повідомляється. Однак автор запевнив, що в майбутньому він покаже ще кілька прототипів, ймовірно, інші моделі лінійки iPhone 15.