Oppo потролила смартфон Samsung у новій рекламі

Головний директор з продуктів Oppo Піт Лау опублікував в X зображення двох смартфонів – Find N5 і Galaxy Z Fold 6. Усе для того, щоб продемонструвати відсутність складки на екрані у смартфона Oppo, реліз якого має відбутися в другій половині лютого.

Заявляється, що Find N5 – один із найтонших розкладних смартфонів у принципі: він ледь перевищує товщину порту USB-C. Можливо, товщина девайса дорівнюватиме чотирьом міліметрам.

Складка на вимкненому екрані пристрою практично непомітна навіть за яскравого освітлення, яке в більшості випадків підкреслює всі нюанси екрана. Дисплей поміщений у корпус із захистом від води за стандартами PX6, IPX8 і IPX9: це побічно підтверджують зображення, на яких смартфон покривають водою.

Повідомляється, що Find N5 буде оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite. Також гаджет може отримати акумулятор з ємністю 5600 мА-год з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю до 80 ват.