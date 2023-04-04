Посилення мобілізації: названо більше десятка причин, коли непридатних до служби можуть призвати

В Україні триває загальна мобілізація. Всі кому понад 18 та менш як 60 вважаються військовозобов’язаними. Проте є багато виключень. Зокрема, особа звільняється від служби, якщо має інвалідність, якщо має студентський квиток, троє та більше дітей, опіку над дитиною з особливими потребами та багато іншого. Дехто має повне та безстрокове звільнення від мобілізації в інших броня діє лише певний період часу. Та абсолютно кожен з усіх категорій, які звільнені від мобілізації може бути призваний. Це можливо, якщо трапиться одна з наступних ситуацій.

Коли можуть скасувати броню від мобілізації?

Особа звільнена від військової служби знову може стати військовозобов’язаною та навіть піти служити, якщо трапиться наступне.

Спеціальна комісія не підтвердить факт інвалідності. Це можливо в окремих випадках, якщо візуально інвалідність не очевидна, і ті документи, які пред’являє особа, викликають підозру та вимагають додаткового обстеження. Непридатність до військової служби не може підтвердити військово-лікарська комісія. Один з трьох дітей стає повнолітнім. Зникає потреба в опікунстві над дитиною з особливими потребами. Зникає потреба в опікунстві над хворими близькими родичами. Зникає необхідність в опікунстві недієздатної особи. Втрата статусу народного депутата. Звільнення з закладів, які є в статті 14, 23 Закону. Закінчення навчання у вищих навчальних закладах, або якщо мова про викладачів, то зменшення їх ставки до 0,75 і нижче. Закінчення терміну бронювання у компанії в котрій працює військовозобов’язаний та не продовження цього бронювання.

Останній пункт має багато варіацій. Наприклад, підприємство втрачає право бронювати своїх працівників, або припиняє свою діяльність. Звільнення заброньованого працівника за згодою обох сторін тощо. Відповідно броня автоматично перестає діяти, а всі військовозобов’язані повинні стати на облік у військкомат.