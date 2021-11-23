Вчені відкрили таємницю супутника Марса – Фобоса

Супутник Марса Фобос є одним із найзагадковіших і «незрозумілих» об’єктів Сонячної системи.





Європейське космічне агентство, використовуючи спеціальний радар (MARSIS), встановлений на космічному апараті «Марс-експрес», у 2015 році вивчило нутрощі Фобоса. Вчені розповіли всьому світу, що внутрішній простір Фобоса, мабуть, заповнений приголомшливими геометрично правильними порожнечами.

Дивний супутник Марса

Загадкові та таємничі особливості, які оточують супутник Марса Фобос, просто зачаровують. Люди не сплять ночами і думають – можливо цей об’єкт має штучне походження? Можливо, якась давня цивілізація побудувала його для того, щоб полетіти до зірок, але не встигла ним скористатися і загинула? Чи, може, це прибульці з далеких зірок залишили на орбіті Червоної планети свій форпост? І потім просто полетіли та забули про нього?

Нудні академічні вчені ставлять під сумнів таємниче походження загадкового супутника, що обертається навколо Червоної планети. Однак по суті пояснити мало що можуть. Навіть сьогодні, з усіма технологіями та інструментами, доступними дослідникам, вони не можуть повністю зрозуміти чи пояснити походження цього дивного марсіанського супутника.

Якось американський вчений Фред Сінгер, спеціальний радник колишнього президента США Ейзенхауера заявив, що супутник Марса Фобос може бути штучним об’єктом. І що його запустила на орбіту навколо Марса високорозвинена марсіанська цивілізація. І що це сталося дуже давно.

Однак доктор Сінгер був далеко не першим і єдиним дослідником, який запропонував таку радикальну теорію про Фобос. Оскільки вперше подібні твердження сказав радянський астрофізик Йосип Самуїлович Шкловський. Який твердо вірив, що якийсь розумний задум, безперечно, присутній у всій цій історії з Фобосом.

Шкловський доводив свою позицію власними спостереженнями. Він довго й ретельно вивчав орбіту, якою літає Фобос. І на підставі отриманих даних зробив цікаві розрахунки. Вони показували, що орбіта Фобоса порушує принципи небесної механіки. У чому причина такої поведінки супутника – Шкловський не розумів. І припустив, що Фобос – це не природний супутник Червоної планети. А штучний. І створили його інопланетяни.

Теорія, запропонована Шкловським, набула подальшого розвитку. У 1963 році Раймонд Х. Вілсон-молодший, начальник відділу прикладної математики НАСА приєднався до гіпотез, запропонованих Шкловським і доктором Сінгером. Він заявив, що “Фобос може бути колосальною базою на орбіті навколо Марса”.

Моноліт Фобоса

Одна з найзагадковіших особливостей Фобоса – це, без сумніву, таємничий моноліт з його поверхні. Камінь заввишки близько 85 метрів і досі є геологічним об’єктом невстановленої природи. Цей об’єкт, як вважають вчені, складається з цілісного масивного шматка скелі. Ніщо більше на околицях моноліту немає подібної форми чи розміру. Тому існує цілком резонне питання – що це таке? Можливо, це штучний об’єкт? І тоді яке завдання цього моноліту? І хто його там розмістив?

Моноліт на Фобос. Фото НАСА.

Базз Олдрін, другий чоловік, що ступив на поверхню Місяця, одного разу дуже здивував людство. Він заявив: “Ми неодмінно маємо відвідати супутник Марса Фобос. Адже там є загадковий моноліт. Це дуже незвичайна структура, виявлена ​​на маленькому космічному об’єкті, що має форму картоплі, який обертається навколо Марса один раз за сім годин. Коли люди довідалися про нього, вони спитали: “Хто його доставив туди?”. Що ж, можливо, сам Всесвіт помістив його туди. Або, якщо ви оберете такий варіант, це зробив Бог”.

Ядерна війна на Марсі

На цьому світі є багато ентузіастів, які вірять у те, що в далекому минулому Червона планета могла підтримувати появу та розвиток розумного життя. Один із дослідників, які розділяють цю думку, – доктор Джон Бранденбург, доктор філософії. Він має ступінь магістра з теоретичної фізики плазми Каліфорнійського університету. І зараз працює фізиком плазми в компанії Orbital Technologies в Медісоні, Вісконсін, США.

За словами доктора Джона Бранденбурга, існує достатньо доказів, що принаймні два великі ядерні вибухи сталися на поверхні Марса в далекому минулому. Теорія, запропонована доктором Бранденбургом, заснована на слідах урану та торію, які зареєстрували в атмосфері Червоної планети. Вчений вважає, що марсіанська цивілізація була знищена якоюсь ворожою інопланетною расою, що прибула з іншої планетної системи. Лікар Бранденбург попереджає, що наша цивілізація якось може зіткнутися з такою самою проблемою.

Порожній супутник Марса

Теорії про те, що Фобос насправді є порожнім «штучним» супутником, уперше виникли щонайменше півстоліття тому. Хоча вчені і відкинули цю теорію, картографування Фобоса, виконане зондом Mars Express, передбачає наявність у ньому порожнин. І вказує це на те, що це не твердий шматок породи, а пористе тіло. Дослідники підрахували, що понад 30 відсотків тіла Фобоса – це порожнеча. Це свідчить, що супутник Марса Фобос перестав бути суцільним твердим тілом, як припускали астрономи у минулому.