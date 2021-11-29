Українці їдять його майже щодня: вчені назвали самий радіоактивний фрукт

Незвичайне дослідження провели доктор фізичних наук Чжан Сяотянь та доктор біомедичної інженерії Ляо Цзе з Пекінського університету аеронавтики та астронавтики. Вони встановили, що банани – найбільш радіоактивні у світі фрукти. Про це повідомляється у соціальній мережі WeChat.





При цьому вчені відзначають, що будь-які розмови про радіаційну небезпеку бананів не мають під собою наукової основи, оскільки вміст ізотопу в них схожий на пил, якщо порівнювати з дозою радіації, яка може викликати серйозні наслідки – рак, наприклад.

За так званим «банановим еквівалентом» — кількістю радіації, отриманої в з’їдених бананах, — доза радіації одного банана дорівнює 0,0778 мікрозивертів. Для порівняння: одна комп’ютерна томографія грудної клітки еквівалентна 70 тисяч бананів. Летальну дозу радіації людина отримає, якщо з’їсть 35 мільйонів бананів.

Експерти також нагадують, що випромінювання оточує людей усюди. Електронні та побутові прилади, такі як мобільні телефони, комп’ютери, телевізори, мікрохвильові печі, ліхтарики та інші пристрої, є джерелом неіонізуючого випромінювання. Цей вид випромінювання має дуже низьку енергію і практично нешкідливий для організму людини, тому не варто турбуватися про нього.