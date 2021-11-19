Хто такі випробувачі будинків з привидами та чому їм платять 250 гривень в годину

Китайські агентства нерухомості платять так званим «тестерам будинків з привидами» за те, щоб вони провели щонайменше 24 години в будівлях, які вважаються паранормальними, та переконали потенційних покупців у їхній повній безпеці.





Нерухомість, де сталася неприродна смерть, справді складно продати, особливо на ринках, де сильні забобони та віра у надприродне. У Японії, наприклад, є спеціальні агентства, які спеціалізують на маркетингу та продажу такої власності, тому що вона не приваблює основний ринок. Китай теж належить до забобонних країн, але тут справи трохи інакше.

Гонконзька газета South China Morning Post нещодавно опублікувала статтю про випробувачів «будинків з привидами», які за певну плату подорожують країною та перевіряють кожен затишний куточок підозрілих будівель, щоб довести, що в них можна безпечно жити.

За словами Чжана, досвідченого тестувальника таких будинків, він отримує 1 юань за кожну хвилину, яку проводить у паранормальних будинках. За актуальним курсом виходить приблизно 250 гривень на годину. В основному його послуги замовляють агенти з нерухомості та забобонні клієнти. Він знаходиться на території як мінімум 24 години і періодично дзвонить їм по відеозв’язку, щоб показати роботодавцям, що турбуватися нема про що.

“Нові власники не наважуються відвідувати власність, тому вони платять за це комусь іншому, щоб переконатися, що це безпечно”, – сказав Чжан. Така діяльність не підходить для роботи на повну ставку, але вона може бути непоганим джерелом додаткового доходу. Мені доводиться подорожувати країною, не знаючи, де буде наступне замовлення, і це теж захоплює»

«Дехто з моїх друзів каже, що це легка робота – просто поспати одну ніч та отримати гроші. Вони просять мене знайти їм клієнтів, але коли доходить до справи, більшість лякається і здається після першої спроби», — додав Чжан.