Названо причини того, чому в готелях біла білизна, а не кольорова

У будь-якому куточку світу в пристойному готелі постільна білизна буде білого кольору.





Винятки трапляються, але вкрай рідко – у бюджетних гестхаусах чи, навпаки, у дизайнерських бутік-готелях.

Але так не завжди. Основу для так званого білого стандарту постільної білизни у 1990-х роках після низки досліджень заклала мережа готелів Westin. Потім це стало загальноприйнятою практикою.

Що змушує готелі зупиняти свій вибір на однаковій білій білизні без претензій на оригінальність?

У чому полягають переваги таких простирадл і наволочок перед кольоровими?

На вибір постільного вплинули одразу 4 фактори.

Чистота

За частотою причин для претензій до готелів на сайтах відгуків лідирує незадоволення чистотою.

Те, з чим людина, можливо, мириться вдома, дратуватиме її в готелі — плями, пил, недосконалість. Оскільки підсвідоме ставлення до готелю як до громадського місця, де є загроза негігієнічності, то людина хоче підкресленої чистоти в номері, а тим більше — на ліжку, де спати.

Біла білизна допомагає у цьому питанні відразу з двох точок зору.

Білий асоціюється з чистотою та бездоганністю. Така білизна допомагає готелю продемонструвати гостю, що номер стерильно чистий.

При цьому на білому легше помітити дефекти та відбракувати білизну при збиранні та пранні.

Дрібний малюнок або темні відтінки маскують плями та наслідки експлуатації. Але й гості будуть до них критичні — адже з першого погляду неясно, чи вони чисті чи ні.

Звичайно, не всі готелі справляються із бездоганністю білого. Але це один із ключових показників якості обслуговування.

Комбінаторика

Якщо готель вибирає кольорове постільне, то у нього можуть виникнути проблеми з комбінаторикою.

При пранні та експлуатації білизна може змінювати свій колір нерівномірно. Одна наволочка трохи вицвіліша, ніж інші в комплекті, буде виглядати запраною і старою, псуючи враження від всієї білизни. З вираженими кольорами складно підтримуватиме єдність відтінків. Геометричні малюнки та смуги — надмірно підкреслять найменшу нерівність.

Біле виглядає завжди однаково, а великий обсяг світлого тону прикрадає дрібні нерівності і недосконалості ліжка.

До того ж біла білизна підійде до будь-якого інтер’єру. Не доведеться тримати комплекти для номерів у різному стилі та кольорі.

За результатами спостережень будь-який номер з білою білизною на ліжку асоціюється у постояльців з розкішшю та першокласністю.

Часте прання

У готелях білизна піддається екстремально частому пранню — після кожного гостя, а то й щодня.

З білою білизною готельєри мають можливість використовувати жорсткіші засоби для підтримки зовнішнього вигляду – відбілювання, прання при високій температурі, швидке сушіння або прасування у вологому вигляді.

Кольорова білизна такого поводження не потерпить, почне втрачати інтенсивність відтінків і малюнок.

Економія

Якщо готель вибирає кольорову білизну, то вона обійдеться в середньому дорожче за рахунок барвників, розробки дизайну і т.д.

Біле у великих обсягах купити дешевше.

До того ж, для підтримки кольору не білої білизни доведеться використовувати спеціальні засоби для прання, що зберігають інтенсивність відтінку. Це теж створює додаткові витрати .